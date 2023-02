Colgó dos cabezas de ternero del mástil de la Municipalidad

Al percatarse de la situación, se acercaron al lugar efectivos policiales que lo obligaron a bajar las cabezas y lo derivaron a la Estación de la Policía Comunal, donde escucharon las motivaciones de su particular accionar.

“Es un acto simbólico, tipo piquetero... Va más allá de la pérdida económica, ya en otra oportunidad me mataron un potrillo, hace tres años; son animales de cabaña”, comentó a medios locales el protagonista de la escena, Santiago Bertolotto.

“Es el sacrificio de uno, pero no hay derecho a la propiedad privada, no se respeta nada”, añadió, afirmando que hizo la denuncia pero “nadie hace nada, la policía no tiene poder, autoridad, los políticos se rascan las bolas y todo sigue”.