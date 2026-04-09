Crece el ausentismo escolar: la mitad de los alumnos falta más de 15 días al año

Los autores señalan que, como en Argentina todavía no existe un sistema consolidado de datos nominales y abiertos sobre las inasistencias escolares, la mayor parte de la información disponible surge de las declaraciones de los propios estudiantes. Esto restringe la capacidad de medir el problema con precisión y de diseñar políticas públicas sustentadas en evidencia, advierten.

Todas las provincias registran un aumento del ausentismo

Desde el Observatorio señalan que el crecimiento ha sido tan grande que en Aprender se vieron obligados a agregar en 2024 un nuevo ítem que agrupe a los alumnos que tienen más de 30 faltas al año, algo que en 2022 no existía.

Si bien todas las provincias registran un aumento del ausentismo, hay muchas diferencias entre ellas. Buenos Aires encabeza el ranking con 66% de estudiantes que acumulan al menos 15 faltas, seguida por la Ciudad (59%), Tierra del Fuego (55%) y La Pampa (54%).

En el otro extremo, Santiago del Estero (28%), San Juan (29%) y Jujuy (30%) presentan niveles más bajos de ausentismo, según lo informado por los estudiantes.

El ausentismo estudiantil es uno de los fenómenos que más inciden en la calidad de los aprendizajes. La misma prueba Aprender incluye preguntas para los directores, y el 46% lo consideró un problema moderado o serio, por encima de otros factores como la impuntualidad de los estudiantes (45%), los bajos logros educativos (39%) o el ausentismo docente (37%).

El plan de la provincia de Buenos Aires

La Dirección General de Cultura y Educación, a cargo de Flavia Terigi, aprobó en febrero un “Plan para el fortalecimiento de la concurrencia diaria y sostenida a la escuela bonaerense”, que busca garantizar la asistencia regular de los estudiantes. La iniciativa parte de un diagnóstico que vincula la presencia en el aula con el desempeño académico y advierte sobre el crecimiento de la “asistencia intermitente”, según explicaron fuentes de la DGCyE.

El plan de PBA tiene tres componentes principales. Por un lado, una campaña de sensibilización dirigida a toda la comunidad educativa, que busca reinstalar el valor de la asistencia cotidiana. Por otro, un componente de gestión escolar con acciones pedagógicas e institucionales para el seguimiento de la asistencia, apoyadas en el uso de datos y de las plataformas de monitoreo provincial, con el objetivo de intervenir de manera más focalizada en escuelas, grupos o estudiantes con mayores dificultades. El tercer eje, de monitoreo y evaluación, apunta a producir información sistemática sobre la implementación y los resultados del plan.

Según los lineamientos oficiales del plan bonaerense, el ausentismo es un fenómeno “multicausal”, atravesado por condiciones sociales, familiares y materiales, pero también por factores subjetivos como la desmotivación o la pérdida de valor simbólico de la escuela. Por eso, además de mejorar el seguimiento y la gestión, el plan pone el acento en la necesidad de reconstruir el “vínculo pedagógico” y trabajar sobre el “deseo de estar en la escuela”. La asistencia diaria es presentada como una responsabilidad compartida entre el Estado, las escuelas y las familias.