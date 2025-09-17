Cómo convertirse en bombero en la Ciudad: requisitos y cuál es el sueldo

Ser ciudadano argentino

Tener los estudios secundarios completos o estar cursando el último año

Ttener entre 17 y 29 años

El proceso de selección se divide en etapas, entre las que se hacen pruebas psicotécnicas, médicas, físicas y socioambientales; una entrevista personal y actividades de fidelización. También se presenta original y fotocopia de toda la documentación para la inscripción, que es el DNI, partida de nacimiento, constancia de CUIL, certificado de antecedentes penales personales y, en caso de tenerla, licencia de conducir.

Durante los dos años de la carrera, los aspirantes reciben una beca mensual y la cobertura de una obra social. Entretanto, cursan materias como Dinámicas de Incendio, Técnicas de Búsqueda y Salvamento, Conducción Vehicular Profesional y Técnicas de Intervención, entre muchas otras.

Los aspirantes aprenden primeros auxilios, cómo proteger civiles en emergencias y manejarse de manera segura ante incendios y estructuras deterioradas por el fuego. La formación incluye prácticas con el autobomba y en los simuladores del Instituto, así como un permanente entrenamiento físico, necesario para el buen desarrollo de la profesión.

Quienes egresan, reciben los títulos de Bombero Calificado y Técnico Superior en Protección Contra Incendios y abren así la puerta a un futuro ejerciendo su profesión soñada desde la infancia.

Cuándo gana un bombero de la Ciudad

Este rol que parece de película es bien real y, en el caso de los bomberos profesionales de la Ciudad de Buenos Aires, es remunerado. Hoy, un bombero recién recibido que forma parte del Cuerpo porteño percibe una suma inicial de $1.200.000, además de la cobertura médica por ejercer el oficio.