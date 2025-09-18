Mapa en vivo de las lluvias de hoy en Buenos Aires: a qué hora anuncia el SMN las tormentas de este jueves
El Servicio Meteorológico Nacional anuncia lluvias para la jornada de este jueves en la zona del AMBA: el pronóstico del tiempo.
Las lluvias pueden volver a decir presente en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, según confirmó en las últimas horas el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Hasta ahora el organismo oficial no anunciaba chaparrones en la zona del AMBA ni para la jornada de hoy ni la del viernes y solo confirmaba con altos porcentajes la posibilidad de tormentas durante todo el sábado que viene, 20 de septiembre.
Lluvias en el AMBA: qué dice el SMN
Según el Servicio Meteorológico Nacional las lluvias pueden llegar durante la mañana de este jueves, con chaparrones aislados, que no generarían ningún tipo de problemas.
Las precipitaciones de la jornada de hoy se pueden dar a partir de las 8 de la mañana y luego del mediodía ya no hay más chances de lluvias y se espera que salga el sol.
Pero el agua volvería a decir presente antes de lo previsto, porque el organismo oficial a las lluvias del sábado ahora también anuncia posibles tormentas durante la jornada de este viernes por la noche.
Mapa en vivo de las lluvias de hoy
