Granada, robos y delitos sexuales: el escalofriante prontuario del captor del Tren Roca
El hombre, que mantuvo en vilo a la estación Temperley, tenía un pedido de captura vigente. Qué reveló la investigación de la Policía Federal.
Un hombre armado con una granda fue detenido tras una toma de rehenes en la estación Temperley del Tren Roca. La investigación de la Policía Federal Argentina (PFA) reveló que tenía un pedido de captura por un escalofriante prontuario que incluía robos y delitos sexuales.
El hecho ocurrió el pasado lunes 6 de abril, cuando agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) lograron capturar a un sujeto que había tomado como rehén a una joven de 21 años dentro de una formación del Ferrocarril General Roca. El momento de máxima tensión se produjo cuando el individuo, al verse rodeado por los efectivos policiales, extrajo una granada y amenazó con detonarla. Luego de varios minutos de negociación, soltó a la víctima y se entregó.
Tras su detención, se estableció un anillo de seguridad más amplio alrededor de la estación ferroviaria para que los especialistas inspeccionaran el artefacto explosivo. Más tarde se constató que se trataba de una granada de mano explosiva Fmk-2 Mod. 0, la cual contaba con su correspondiente carga explosiva y con todas sus partes constitutivas.
Según determinaron los especialistas en explosivos que intervinieron en el lugar, el dispositivo no contaba con el tren de fuego ni con el seguro de transporte.
A su vez, personal de la Unidad de Búsqueda de Evidencia de la Policía Federal realizó las pericias de rigor en el lugar y determinó que la pistola incautada poseía ocho municiones en el cargador.
En paralelo, se identificó al individuo como un hombre de 50 años y nacionalidad argentina, que contaba con un amplio prontuario al que ahora se le sumaron nuevos delitos.
Delitos sexuales y robos: quién era el sujeto detenido tras tomar de rehén a una mujer en el Tren Roca
El Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP) reveló que tenía un pedido de captura vigente desde febrero de este año por el delito de “Abuso sexual con acceso carnal en grado de tentativa, en concurso real con robo calificado por el empleo de arma”. La solicitud había sido emitida por la Unidad Funcional de Instrucción N°17 Especializada en Violencia de Género, Familia y Abusos Sexuales, del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, a cargo del Dr. Nicolás Pazzano.
Además, se comprobó que momentos antes del episodio en la estación, el hombre había protagonizado un robo a mano armada en un comercio mayorista de la zona, de donde sustrajo una suma de 216 mil pesos tras efectuar un disparo intimidatorio.
En referencia a ese asalto, tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción N°19 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, a cargo del Dr. Pablo Rossi, quien imputó al encartado por el delito de “Robo agravado por empleo de arma de fuego”, recayendo la causa en el Juzgado de Garantías N°5 de Lomas de Zamora.
Luego del procedimiento, se realizó la correspondiente consulta con el Juzgado Federal N°1 de Lomas de Zamora, a cargo del Dr. Jorge Armella, Secretaría N°2 del Dr. Luis Damore, que dispuso caratular las actuaciones como “Privación ilegítima de la libertad, tenencia de artefacto explosivo y tenencia ilegal de arma de uso civil”.
Además, ordenó el secuestro de los elementos mencionados en el presente hecho, la realización de las pericias correspondientes y la remisión del acusado a la División Comisaría FF.CC. Roca para llevar adelante las diligencias de rigor.
Tensión en Temperley: cómo fue la toma de rehén en el Tren Roca
El hecho ocurrió cuando efectivos policiales que recorrían el andén fueron alertados sobre un hombre que había cometido un robo en un comercio cercano y había huido en dirección a la estación.
Con la descripción aportada, los federales iniciaron la búsqueda y localizaron rápidamente al sospechoso. Sin embargo, al advertir la presencia de los policíad, el hombre redujo dentro a una pasajera del vagón y la tomó como rehén.
En ese preciso instante, extrajo de entre sus prendas una granada explosiva con la que amenazó al personal policial, indicando que la detonaría si intentaban arrestarlo.
Paralelamente, y no conforme con dicha intimidación, mientras sostenía la granada con una mano, con la otra esgrimía una pistola con la que amedrentaba e inmovilizaba a su víctima.
Sin embargo, tras una ardua negociación, el hombre accedió a intercambiar a la mujer que mantenía cautiva por uno de los efectivos que habían arribado ante la emergencia.
Asimismo, también permitió que el personal policial evacuara a la totalidad de los pasajeros del tren. Tras esto, personal de la Brigada Especial Federal de Rescate (BEFeR) con apoyo de la Brigada de Explosivos establecieron estableció un perímetro de seguridad alrededor del vagón.
Minutos más tarde el agresor entregó la granada y la pistola al personal policial, quienes lo redujeron de manera inmediata y concretaron su aprehensión.
En el operativo colaboraron el Departamento Grupos Especiales de Operaciones Federales (GEOF), el Departamento Cuerpo Guardia de Infantería, la División Operaciones Urbanas de Contención de Actividades Deportivas (DOUCAD), la División Operaciones Técnicas Especiales (DOTE) y la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Ezeiza.
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