Cómo fue el hallazgo del Niño N en Corrientes: el Alerta Sofía y un llamado clave
El menor de seis años fue encontrado sano y salvo. Estaba acompañado por su padre, quien quedó detenido.
El hallazgo con vida del Niño N, el menor de seis años que había sido reportado como desaparecido en Corrientes, tuvo un desenlace que llevó alivio a una provincia marcada por el dramático antecedente de Loan Peña, de quien aún se desconoce su paradero.
En esta oportunidad, después de casi 40 horas de búsqueda, el Niño N fue encontrado sano y salvo en el paraje "San Juan", cerca de la localidad de Goya. Estaba acompañado por su padre, Josías Santos Regis, quien quedó detenido y se encuentra a disposición de la Justicia.
La investigación se activó desde el primer momento con la implementación del Alerta Sofía, lo que permitió desplegar un operativo cerrojo en rutas y caminos de Corrientes. Según explicó el ministro de Seguridad provincial, Adán Gaya, fue clave el trabajo coordinado entre las fuerzas policiales y el titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas (UFIC) de Esquina, Javier Gustavo Mosquera.
“Cuando salió el Alerta Sofía se realizó un operativo cerrojo en rutas y caminos”, detalló el ministro, quien además destacó el trabajo exhaustivo de tareas de inteligencia por parte de las fuerzas de seguridad correntinas durante el operativo de búsqueda y la implementación de tecnología, como la triangulación de antenas de celulares y uso de drones.
Uno de los puntos centrales de la investigación fue el análisis de cámaras de seguridad. A partir de ese relevamiento, se logró detectar el movimiento de un vehículo, una camioneta Ford Ranger, que había sido utilizada para trasladar al padre y al menor. El rodado fue posteriormente peritado y las pruebas bajo cadena de custodia ya fueron incorporadas a la causa.
Según confirmaron fuentes de la investigación, dicha camioneta era conducida por el abogado José Fernández Codazzi, vinculado al caso de Loan Peña y actualmente detenido por orden judicial.
El dato que terminó de encaminar el operativo llegó a través de un llamado clave: el dueño de un campo del paraje San Juan alertó a la Policía de Corrientes sobre la presencia de una persona desconocida dentro de su propiedad. Esa denuncia permitió a las autoridades localizar al sospechoso, concretar su detención y encontrar al nene.
“El dueño del campo denunció que había una persona desconocida, gracias a eso se produjo la reducción y detención del hombre”, explicó Gaya en diálogo con los medios. En el lugar también se encontraron un celular y otras pertenencias del sospechoso, pero no lograron hallar el arma que había sido utilizada en el hecho previo a la fuga.
En tanto, el Niño N ya pudo reencontrarse con su madre, Mariana Romero. Las autoridades confirmaron que fue revisado por médicos de la Policía y que, si bien se encuentra en buen estado de salud, fue trasladado al sector de pediatría del Hospital San Roque para que se le realicen una serie de controles más exhaustivos.
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