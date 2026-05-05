Cómo fue el hallazgo del Niño N en Corrientes: el Alerta Sofía y un llamado clave

Uno de los puntos centrales de la investigación fue el análisis de cámaras de seguridad. A partir de ese relevamiento, se logró detectar el movimiento de un vehículo, una camioneta Ford Ranger, que había sido utilizada para trasladar al padre y al menor. El rodado fue posteriormente peritado y las pruebas bajo cadena de custodia ya fueron incorporadas a la causa.

Según confirmaron fuentes de la investigación, dicha camioneta era conducida por el abogado José Fernández Codazzi, vinculado al caso de Loan Peña y actualmente detenido por orden judicial.

José Codazzi

El dato que terminó de encaminar el operativo llegó a través de un llamado clave: el dueño de un campo del paraje San Juan alertó a la Policía de Corrientes sobre la presencia de una persona desconocida dentro de su propiedad. Esa denuncia permitió a las autoridades localizar al sospechoso, concretar su detención y encontrar al nene.

“El dueño del campo denunció que había una persona desconocida, gracias a eso se produjo la reducción y detención del hombre”, explicó Gaya en diálogo con los medios. En el lugar también se encontraron un celular y otras pertenencias del sospechoso, pero no lograron hallar el arma que había sido utilizada en el hecho previo a la fuga.

En tanto, el Niño N ya pudo reencontrarse con su madre, Mariana Romero. Las autoridades confirmaron que fue revisado por médicos de la Policía y que, si bien se encuentra en buen estado de salud, fue trasladado al sector de pediatría del Hospital San Roque para que se le realicen una serie de controles más exhaustivos.