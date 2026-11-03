Cómo fue el robo de Aníbal Gordon y su grupo al banco de Bariloche
En febrero de 1971, Aníbal Gordon y su grupo realizaron el robo al Banco Provincia más planificado de la historia patagónica. Conocé todos los detalles.
En febrero de 1971, la tranquilidad de San Carlos de Bariloche —que en ese entonces era una pequeña localidad en pleno crecimiento con apenas 30 mil habitantes— se vio sacudida por el robo más impactante y meticulosamente planificado de su historia.
Una banda armada concretó el asalto a la sucursal local del Banco Provincia de Río Negro, alzándose con un botín de 88 millones de pesos ley —equivalentes a unos 21 millones de dólares de la época—, en lo que constituyó un golpe con logística de película y derivaciones políticas e institucionales que se extenderían durante años.
La ejecución del plan dio inicio cerca de las 23:30 del 25 de febrero de 1971, cuando tres delincuentes irrumpieron en la vivienda de Héctor San Romerio, subcontador de la entidad bancaria. Tras dejar a dos cómplices custodiando a la esposa del empleado, los malvivientes trasladaron a San Romerio hasta el domicilio del subtesorero, Ovidio Gaiza, situado sobre la Avenida Bustillo. Allí redujeron a la familia de Gaiza y a un vecino que se acercó al lugar al percatarse de los movimientos sospechosos.
La secuencia de reducciones continuó de manera coordinada en el centro de la ciudad. Parte de la banda se dirigió al hotel Pilmayquen para interceptar al subgerente del banco, José María Pérez. Tras reducir al conserje del alojamiento y a un huésped que se cruzó en el camino, los asaltantes ingresaron a la habitación del directivo, redujeron a su esposa y se apoderaron de las llaves del tesoro de la institución.
Posteriormente, los rehenes fueron concentrados, maniatados y amordazados en la propiedad de la Avenida Bustillo. A pesar de mantener un trato respetuoso y sin ejercer violencia física directa, los delincuentes amenazaron firmemente a las doce personas reducidas para evitar que alertaran a las autoridades antes de las dos horas. Con las llaves en su poder, el grupo ingresó al banco alrededor de las cuatro de la mañana del 26 de febrero y vació el tesoro, embolsando fajos de billetes de 5.000 y 10.000 pesos ley.
Para abandonar la ciudad cordillerana, los asaltantes emplearon vehículos de alta gama para la época: un Torino, un Dodge Polara y una camioneta Ford F-100 utilizada para transportar el abultado botín. Una vez que uno de los rehenes logró desatarse y avisar a la policía, se desplegó un amplio operativo cerrojo en las rutas de Río Negro, Neuquén y Chubut.
Sin embargo, la audacia de los delincuentes superó la respuesta de las fuerzas de seguridad. La policía halló los vehículos abandonados y camuflados con ramas en parajes alejados. En las inmediaciones de Piedra del Águila, los peritos detectaron huellas de aterrizaje y despegue pertenecientes a una avioneta Piper, medio de transporte mediante el cual los delincuentes completaron la fuga volando hacia el norte del país y realizando escalas de reabastecimiento.
Las investigaciones posteriores identificaron como presunto cabecilla de la organización al delincuente Aníbal Gordon, un peligroso criminal con un extenso prontuario que dominaba la pilotaje de aeronaves y contaba con una red de encubrimiento vinculada a sectores de las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia. A pesar de los constantes pedidos de captura y su posterior detención por otros delitos, la causa por el millonario robo en Bariloche jamás fue esclarecida y terminó impune en la Justicia.
Gordon, quien utilizaba diversos seudónimos y mantuvo un rol clave en el asalto bancario de Arroyo Dulce bajo la misma modalidad de fuga aérea, recuperó la libertad de forma irregular en 1973. Con el paso de los años, su figura trascendió la delincuencia común al quedar al mando del centro clandestino de detención Automotores Orletti durante la dictadura militar. Cincuenta años después, el robo al Banco Provincia permanece grabado en la memoria local como uno de los hechos delictivos más audaces y emblemáticos de la historia argentina.
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