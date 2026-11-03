Cómo fue el robo de Aníbal Gordon y su grupo al banco de Bariloche

Para abandonar la ciudad cordillerana, los asaltantes emplearon vehículos de alta gama para la época: un Torino, un Dodge Polara y una camioneta Ford F-100 utilizada para transportar el abultado botín. Una vez que uno de los rehenes logró desatarse y avisar a la policía, se desplegó un amplio operativo cerrojo en las rutas de Río Negro, Neuquén y Chubut.

Sin embargo, la audacia de los delincuentes superó la respuesta de las fuerzas de seguridad. La policía halló los vehículos abandonados y camuflados con ramas en parajes alejados. En las inmediaciones de Piedra del Águila, los peritos detectaron huellas de aterrizaje y despegue pertenecientes a una avioneta Piper, medio de transporte mediante el cual los delincuentes completaron la fuga volando hacia el norte del país y realizando escalas de reabastecimiento.

Las investigaciones posteriores identificaron como presunto cabecilla de la organización al delincuente Aníbal Gordon, un peligroso criminal con un extenso prontuario que dominaba la pilotaje de aeronaves y contaba con una red de encubrimiento vinculada a sectores de las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia. A pesar de los constantes pedidos de captura y su posterior detención por otros delitos, la causa por el millonario robo en Bariloche jamás fue esclarecida y terminó impune en la Justicia.

Gordon, quien utilizaba diversos seudónimos y mantuvo un rol clave en el asalto bancario de Arroyo Dulce bajo la misma modalidad de fuga aérea, recuperó la libertad de forma irregular en 1973. Con el paso de los años, su figura trascendió la delincuencia común al quedar al mando del centro clandestino de detención Automotores Orletti durante la dictadura militar. Cincuenta años después, el robo al Banco Provincia permanece grabado en la memoria local como uno de los hechos delictivos más audaces y emblemáticos de la historia argentina.