La historia de Aníbal Gordon se convierte en serie: cuándo estrena y dónde verla

El guion, desarrollado por Marcos Osorio Vidal y el propio Trapero con la colaboración del autor Marcelo Larraquy, contó con la producción ejecutiva de Adrián Suar y Diego Andrasnik (a través de Preludio Producciones). Con locaciones que van desde distintos puntos de la provincia de Buenos Aires hasta los paisajes helados de Bariloche, la puesta en escena promete un nivel visual de gran escala.

Dónde y cuándo ver el estreno de la serie sobre Aníbal Gordon

El esperado thriller de ficción histórica que explora las sombras del pasado argentino tendrá su lanzamiento global exclusivo a través del catálogo de Netflix. Los siete capítulos que componen esta perturbadora historia estarán disponibles en la plataforma de streaming a partir del 18 de noviembre, prometiendo convertirse en uno de los eventos televisivos más comentados y debatidos del año.