La historia de Aníbal Gordon se convierte en serie: cuándo estrena y dónde verla
Rodrigo de la Serna protagoniza la nueva serie argentina que cuenta la historia de uno de los criminales más famosos del país. Los detalles.
Hay nombres en la historia criminal y política argentina que sintetizan, por sí solos, los momentos más sombríos de nuestra memoria colectiva. La figura de Aníbal Gordon es, sin dudas, uno de esos enigmas perturbadores: un hombre que transitó sin escalas del hampa común, los asaltos y el delito callejero al engranaje más letal de la violencia paraestatal durante los convulsos años 70 en el país.
Ese sinuoso camino de sombras, impunidad y conspiraciones políticas es el eje central de Gordon, el ambicioso thriller hecho en Argentina que desembarcará en las pantallas de todo el mundo el próximo 18 de noviembre. Basada en las aclamadas investigaciones periodísticas de Marcelo Larraquy (Gordon y Gordon, el aniquilador), la propuesta busca desentrañar la metamorfosis de un delincuente de poca monta convertido en una pieza clave del terror de época.
El hampa, la política y la transformación de un personaje siniestro
El caso de Aníbal Gordon resulta tan fascinante como aterrador. Su vida estuvo marcada por una doble cara: mientras mantenía sus vínculos con el crimen organizado, se infiltró en las grietas del poder para operar en medio de las sangrientas disputas entre facciones sindicales y partidarias que fracturaron a la sociedad argentina en la década de 1970.
Así es que la producción aborda esta dualidad sin rodeos, retratando el perfil de un hombre impredecible, frío y calculador. Para dar vida a este desafío actoral, la elección recayó en Rodrigo de la Serna, cuya capacidad para habitar personajes complejos e intensos promete una interpretación consagratoria. Acompañándolo en este denso tejido dramático, el elenco reúne a figuras destacadas como Matías Recalt, Camila Peralta, Agustín Pardella, Fiorella Bottaioli, Fernando Contigiani, Agustina Muñoz y la participación especial de Matías Mayer.
La mirada de Pablo Trapero tras la cámara
La dirección general y la condición de showrunner están a cargo de Pablo Trapero, acompañado en el rol de codirector por Pablo Fendrik. Trapero, un cineasta con una sensibilidad única para explorar los rincones más oscuros de la violencia social y familiar en Argentina, vuelve a la carga con una propuesta de siete episodios que no busca ser una mera reconstrucción de época, sino un disparador de preguntas.
El guion, desarrollado por Marcos Osorio Vidal y el propio Trapero con la colaboración del autor Marcelo Larraquy, contó con la producción ejecutiva de Adrián Suar y Diego Andrasnik (a través de Preludio Producciones). Con locaciones que van desde distintos puntos de la provincia de Buenos Aires hasta los paisajes helados de Bariloche, la puesta en escena promete un nivel visual de gran escala.
Dónde y cuándo ver el estreno de la serie sobre Aníbal Gordon
El esperado thriller de ficción histórica que explora las sombras del pasado argentino tendrá su lanzamiento global exclusivo a través del catálogo de Netflix. Los siete capítulos que componen esta perturbadora historia estarán disponibles en la plataforma de streaming a partir del 18 de noviembre, prometiendo convertirse en uno de los eventos televisivos más comentados y debatidos del año.
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