Cómo fueron los últimos movimientos del acusado del doble femicidio en Córdoba

Según los investigadores, ese sábado, Laurta entró armado a la casa de Giardina, ubicada en el barrio Villa Serrana de la capital provincial, y le disparó en la cabeza. Luego hizo lo mismo con la madre de la víctima. Tras el doble femicidio, pidió un taxi hacia la ciudad de Gualeguaychú, a más de 400 kilómetros, y se llevó a su hijo de 5 años.

Fue la desaparición del nene lo que llevó a activar el Alerta Sofía, por lo que fuerzas federales y provinciales rastrearon cámaras, pasos fronterizos y registros de alojamiento hasta que finalmente, el domingo a la tarde, hallaron al nene sano y salvo en el Hotel Berlín, ubicado en las calles Bolívar y Perón, de Gualeguaychú.

En el mismo lugar detuvieron a Laurta, quien trasladado a la Fiscalía local. Fuentes judiciales detallaron que el sospechoso “se encontraba alterado, con signos de cansancio y descompensación emocional”.

Violencia de género: las denuncias contra el sospechoso

doble crimen cordoba

Giardina ya había denunciado a Laurta por haber intentado ahorcarla en Uruguay, donde convivían junto a su hijo, según reconstruyeron medios locales.

En ese momento, la Justicia uruguaya le impuso al sospechoso una restricción de acercamiento a la víctima. Sin embargo, Laurta habría logrado encontrarla y había retomado el contacto, según testimonios de allegados. “Ella vivía con miedo, pero pensaba que acá iba a estar más segura”, contó una amiga cercana a Luna, de 28 años.

Fue así como en 2021 la mujer, que estudiaba Agronomía en la Universidad de la República, decidió escapar junto a su pequeño hijo a Córdoba.

Una vez en la provincia argentina, Giardina había recibido un botón antipánico, el cual no llegó a activar al momento del ataque.

Tras su detención, Laurta quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción de Violencia Familiar y de Género N°2, a cargo de Gerardo Reyes, que investiga los homicidios y el secuestro del menor.