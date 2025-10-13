Cómo fueron los últimos movimientos del acusado del doble femicidio en Córdoba
Pablo Laurta fue detenido en Entre Ríos. Estaba junto a su junto a su hijo, con quien pretendía escapar a Uruguay.
Pablo Laurta fue detenido en la ciudad de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos como presunto autor del doble femicidio de su expareja, Luna Giardina, y su exsuegra, Mariel Zamudio, en Córdoba. Se encontraba junto a su hijo, identificado con las iniciales P. R. L. y la Justicia sospecha que intentaba llegar a la frontera para cruzar a Uruguay.
En las últimas horas, un video de una cámara de seguridad fue clave para reconstruir cómo fueron los últimos movimientos del sospechoso del doble femicidio antes de su fuga.
A las 10.15 del sábado, Pablo Laurta apareció jugando con su hijo en la vereda, a plena luz del día, mientras esperaban un taxi. Minutos después, el hombre acusado de asesinar a su expareja y a su exsuegra se subió al vehículo con el nene y emprendió la huida hacia Entre Ríos.
Para la Justicia, su intención era cruzar la frontera hacia Uruguay, el país donde había vivido con su expareja antes de que ella escapara para salvar su vida.
Según los investigadores, ese sábado, Laurta entró armado a la casa de Giardina, ubicada en el barrio Villa Serrana de la capital provincial, y le disparó en la cabeza. Luego hizo lo mismo con la madre de la víctima. Tras el doble femicidio, pidió un taxi hacia la ciudad de Gualeguaychú, a más de 400 kilómetros, y se llevó a su hijo de 5 años.
Fue la desaparición del nene lo que llevó a activar el Alerta Sofía, por lo que fuerzas federales y provinciales rastrearon cámaras, pasos fronterizos y registros de alojamiento hasta que finalmente, el domingo a la tarde, hallaron al nene sano y salvo en el Hotel Berlín, ubicado en las calles Bolívar y Perón, de Gualeguaychú.
En el mismo lugar detuvieron a Laurta, quien trasladado a la Fiscalía local. Fuentes judiciales detallaron que el sospechoso “se encontraba alterado, con signos de cansancio y descompensación emocional”.
Violencia de género: las denuncias contra el sospechoso
Giardina ya había denunciado a Laurta por haber intentado ahorcarla en Uruguay, donde convivían junto a su hijo, según reconstruyeron medios locales.
En ese momento, la Justicia uruguaya le impuso al sospechoso una restricción de acercamiento a la víctima. Sin embargo, Laurta habría logrado encontrarla y había retomado el contacto, según testimonios de allegados. “Ella vivía con miedo, pero pensaba que acá iba a estar más segura”, contó una amiga cercana a Luna, de 28 años.
Fue así como en 2021 la mujer, que estudiaba Agronomía en la Universidad de la República, decidió escapar junto a su pequeño hijo a Córdoba.
Una vez en la provincia argentina, Giardina había recibido un botón antipánico, el cual no llegó a activar al momento del ataque.
Tras su detención, Laurta quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción de Violencia Familiar y de Género N°2, a cargo de Gerardo Reyes, que investiga los homicidios y el secuestro del menor.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario