Así detuvieron al femicida Pablo Laurta en Entre Ríos: intentaba escapar a Uruguay

así detuvieron a pablo laurta

La oportuna intervención de las fuerzas de seguridad impidió su evasión, clausurando de este modo una exhaustiva batida nacional que se había desencadenado tras los crímenes del sábado.

Pablo Laurta

Luna Giardino ya había escapado de su asesino y realizado denuncias

Luna tenía un historial de violencia extrema sobre los hombros. Hace tres años, había logrado escapar de Uruguay y refugiarse en Córdoba con su hijo después de denunciar a Laurta por haber intentado ahorcarla.

En esa denuncia, la joven relató un calvario de abusos físicos y psicológicos: "Desde que comenzamos la relación, me manipula y me obliga a hacer cosas que no quiero... No me dejaba trabajar, tener redes sociales ni teléfono. Cuando estaba embarazada me pegaba cachetadas que decía que ‘no eran golpes’ porque no eran fuertes".

El terror de Luna se alimentaba de la actividad de Laurta en redes, donde se vinculaba a grupos antifeministas como "Varones Unidos" y justificaba la violencia machista. "Lo que más miedo me da", declaró Luna en su denuncia, "es que hace pocas horas publicó en Twitter una noticia de un hombre que mató a su exesposa y comentó: ‘Lo sorprendente es que esos desenlaces no sean todavía más comunes’".

luna giardino portada