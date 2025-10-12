Así detuvieron al femicida Pablo Laurta en Entre Ríos: intentaba escapar a Uruguay
El uruguayo que está siendo acusada de doble femicidio y secuestro de su hijo, fue detenido mientras organizaba su salida del país.
Pablo Laurta, el individuo sindicado como autor del doble femicidio de su expareja Luna Giardino y exsuegra en Córdoba y del secuestro de su hijo Pedro, de 5 años, fue arrestado este domingo en Concordia, Entre Ríos.
La captura fue el resultado de un esfuerzo mancomunado entre las policías de ambas provincias. El niño fue recuperado en buen estado de salud, y la imagen de su encuentro con una de las agentes que lo puso a salvo se viralizó velozmente, ofreciendo un momento de alivio a la sociedad que se mantenía en vilo por el caso.
Laurta fue localizado en el hotel Berlín de la ciudad de Entre Ríos, mientras gestionaba un servicio de taxi para escapar a su país de origen, Uruguay, cruzando el límite fronterizo. Dos policías ingresaron al lugar, vestidos como civiles y sorprendieron al femicida mientras dejaba una bandeja de desayuno.
El asesino de Luna Giardino y su madre se encontraba alojada en la habitación 209 de ese hospedaje, junto a Pedro, su hijo.
La oportuna intervención de las fuerzas de seguridad impidió su evasión, clausurando de este modo una exhaustiva batida nacional que se había desencadenado tras los crímenes del sábado.
Luna Giardino ya había escapado de su asesino y realizado denuncias
Luna tenía un historial de violencia extrema sobre los hombros. Hace tres años, había logrado escapar de Uruguay y refugiarse en Córdoba con su hijo después de denunciar a Laurta por haber intentado ahorcarla.
En esa denuncia, la joven relató un calvario de abusos físicos y psicológicos: "Desde que comenzamos la relación, me manipula y me obliga a hacer cosas que no quiero... No me dejaba trabajar, tener redes sociales ni teléfono. Cuando estaba embarazada me pegaba cachetadas que decía que ‘no eran golpes’ porque no eran fuertes".
El terror de Luna se alimentaba de la actividad de Laurta en redes, donde se vinculaba a grupos antifeministas como "Varones Unidos" y justificaba la violencia machista. "Lo que más miedo me da", declaró Luna en su denuncia, "es que hace pocas horas publicó en Twitter una noticia de un hombre que mató a su exesposa y comentó: ‘Lo sorprendente es que esos desenlaces no sean todavía más comunes’".
