Cómo funcionan hoy los servicios públicos en CABA por el Día del Municipal

Una situación similar ocurrirá en el área de la cultura, debido a que todos los teatros y museos ubicados en el ámbito porteño estarán cerrados durante esta jornada. La única excepción será el Teatro Colón, que mantendrá el cronograma habitual de visitas guiadas, las cuales se realizan de lunes a domingos de 9 a 17 horas, cada 15 minutos.

Desde el Gobierno porteño remarcaron que todos los demás servicios públicos de la Ciudad de Buenos Aires funcionarán con su esquema habitual pese al día no laborable.