Cómo funcionan hoy los servicios públicos en CABA por el Día del Municipal
Este miércoles 3 de diciembre es un día no laborable para los trabajadores municipales. Todos los detalles del cronograma.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires informó que, con motivo del Día del Municipal, este miércoles 3 de diciembre se presenta como una jornada no laborable para un grupo de trabajadores, por lo que varios servicios de la administración pública porteña tendrán modificaciones en su cronograma habitual.
En los hospitales, funcionarán con normalidad las guardias y los servicios de internación, así como también el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME). A su vez, el servicio del 147, opción 1, atenderá de 8 a 19 horas.
En cuanto a los cementerios, las inhumaciones en Chacarita, Flores, Recoleta y el ingreso de los fallecidos al Crematorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se realizarán en el horario de 7.30 a 14 horas, recepcionándose el último trámite a las 13 horas e iniciándose la última inhumación a las 13.30.
Por otro lado, la Reserva Ecológica, ubicada en la Costanera Sur, permanecerá abierta en su horario habitual hasta las 18. Lo mismo ocurrirá con el Jardín Botánico y el Ecoparque, ambos situados en el barrio porteño de Palermo, que también estarán abiertos al público hasta las 18.
Qué servicios no funciona hoy en la Ciudad
Con motivo del día no laborable, tanto la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) como la Dirección General de Rentas permanecerán cerradas. Tampoco abrirán al público ninguna de las Sedes Comunales de la Ciudad de Buenos Aires ni el Registro Civil. En este último caso, dolo funcionarán la guardia de defunciones de 8 a 12 horas.
Una situación similar ocurrirá en el área de la cultura, debido a que todos los teatros y museos ubicados en el ámbito porteño estarán cerrados durante esta jornada. La única excepción será el Teatro Colón, que mantendrá el cronograma habitual de visitas guiadas, las cuales se realizan de lunes a domingos de 9 a 17 horas, cada 15 minutos.
Desde el Gobierno porteño remarcaron que todos los demás servicios públicos de la Ciudad de Buenos Aires funcionarán con su esquema habitual pese al día no laborable.
