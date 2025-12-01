¿Se avecina una ola de calor en el AMBA? Qué días de esta semana se superarán los 30 grados
Tras las lluvias, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó un frente de calor que sacudirá al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Lluvias y tormentas azotaron este fin de semana a la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, tal como había anticipado el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Y, aunque dicen que después de la tormenta llega la calma, el organismo anticipó que se vendrán días de muchísimo calor, que seguramente no colaborarán con la calma de muchos.
En este sentido, el SMN lanzó sus previsiones, con recomendaciones y advertencias para porteños y bonaerenses.
Cuándo llega el calor por encima de los 30 grados
De acuerdo a lo señalado por el organismo nacional, tanto el jueves 4 de diciembre como el viernes 5 el termómetro estará por encima de los 30 grados. El resto de las jornadas, las máximas rondarán los 27 y 28 grados, en lo que se cree que es un breve anticipo al verano, que llegará el próximo 21 de diciembre.
Por su parte, Meteored advierte que el viernes será una jornada para tener sumo cuidado, particularmente, en la exposición al aire libre: el sitio climático anticipa 33 grados de temperatura máxima y algunas precipitaciones aisladas, que también se extenderán al sábado.
En este sentido, aún no se habla de ola de calor, dado que sólo dos días el termómetro superará temperaturas alarmantes para la salud.
Qué es una ola de calor
Una ola de calor es, en esencia, un período sostenido de temperaturas excesivamente altas en relación con la temperatura promedio y el clima típico de una región para esa época del año. Cabe señalar que la definición de ola de calor no es un número fijo en todo el país, sino que se basa en la climatología específica de cada ciudad.
En el caso de Buenos Aires (Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Conurbano bonaerense), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) utiliza un criterio muy claro y riguroso para definir una ola de calor, basado en la afectación a la salud.
Para que haya una ola de calor en CABA, debe hacer 32,3 grados o más de máxima y 22 grados o más de mínima, durante un período de 3 días o más seguidos.
El SMN utiliza estos umbrales como base para emitir sus Alertas Tempranas por Temperaturas Extremas (SAT-TE Calor), las cuales pueden ser de nivel Amarillo, Naranja o Rojo, indicando el riesgo para la salud de la población.
Recomendaciones ante una posible ola de calor
- Bebé mucha agua: no esperes a tener sed. Evitá alcohol, cafeína y bebidas azucaradas.
- Evitá exponerte al sol entre las 11:00 y las 16:00: permanecé en interiores frescos o a la sombra.
- Usá ropa ligera y holgada: usá ropa clara, sombrero y aplicá protector solar.
