¿Se avecina una ola de calor en el AMBA? Qué días de esta semana se superarán los 30 grados

Qué es una ola de calor

Una ola de calor es, en esencia, un período sostenido de temperaturas excesivamente altas en relación con la temperatura promedio y el clima típico de una región para esa época del año. Cabe señalar que la definición de ola de calor no es un número fijo en todo el país, sino que se basa en la climatología específica de cada ciudad.

En el caso de Buenos Aires (Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Conurbano bonaerense), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) utiliza un criterio muy claro y riguroso para definir una ola de calor, basado en la afectación a la salud.

ola de calor fuego

Para que haya una ola de calor en CABA, debe hacer 32,3 grados o más de máxima y 22 grados o más de mínima, durante un período de 3 días o más seguidos.

El SMN utiliza estos umbrales como base para emitir sus Alertas Tempranas por Temperaturas Extremas (SAT-TE Calor), las cuales pueden ser de nivel Amarillo, Naranja o Rojo, indicando el riesgo para la salud de la población.

Recomendaciones ante una posible ola de calor

Bebé mucha agua: no esperes a tener sed. Evitá alcohol, cafeína y bebidas azucaradas.

Evitá exponerte al sol entre las 11:00 y las 16:00: permanecé en interiores frescos o a la sombra.

Usá ropa ligera y holgada: usá ropa clara, sombrero y aplicá protector solar.