Juan Schiaretti fue operado en la Fundación Favaloro: "Procedimiento exitoso"
El exgobernador de Córdoba y diputado nacional electo por esa provincia su sometido a un procedimiento programado producto de una afección cardíaca pero retomaría sus actividades sin mayores demoras.
Juan Schiaretti fue intervenido quirúrgicamente este viernes en la Ciudad de Buenos Aires en el marco de un procedimiento programado producto de una afección cardíaca que sufría el exgobernador de Córdoba.
El diputado nacional electo fue operado en la Fundación Favaloro, donde comenzó el proceso de recuperación tras la sustitución de la válvula aórtica mediante cateterismo, una técnica menos invasiva que la cirugía tradicional a corazón abierto.
“El procedimiento resultó exitoso y se recupera en la unidad de cuidados coronarios de dicho centro de salud”, se señala en un comunicado del equipo de prensa del excandidato a Presidente.
En las últimas elecciones nacionales de medio tiempo, Schiaretti encabezó la lista de Provincias Unidas en la provincia de Córdoba y quedó en segundo lugar con poco más de 28%, a 15 puntos de distancia del partido ganador, La Libertad Avanza (LLA).
De esta manera, el cordobés se integrará al interbloque que están negociando los gobernadores de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; de Córdoba, Martín Llaryora; de Chubut, Ignacio Torres, y de Jujuy, Carlos Sadir, junto con otras fuerzas políticas.
Cómo es la operación a la que fue sometido Juan Schiaretti
El corazón humano cuenta con cuatro válvulas, tricúspide, pulmonar, mitral y aórtica, cuya función es mantener el flujo correcto de la sangre, abriéndose y cerrándose de manera coordinada en cada latido. Cuando alguna de ellas presenta fallas, como la estenosis (un estrechamiento que dificulta el paso de la sangre) o la regurgitación (un reflujo causado por un cierre incompleto), los especialistas suelen indicar su reemplazo para evitar complicaciones mayores.
Existen distintos tipos de válvulas para las sustituciones: las mecánicas, fabricadas con materiales sintéticos de alta resistencia; y las biológicas, realizadas con tejido animal o reconstruidas con tejido del propio paciente. La elección depende de la edad, el estado general de salud y las recomendaciones del equipo médico.
Durante muchos años, estas cirugías se realizaban exclusivamente mediante procedimientos abiertos, que requerían la apertura del esternón y un posoperatorio prolongado, pero los avances en la medicina permitieron incorporar técnicas mínimamente invasivas, como el cateterismo, que reduce los riesgos y acelera la recuperación. En el caso de Schiaretti, esta técnica permitió intervenir sin una cirugía mayor, a través de pequeñas incisiones.
Tras un reemplazo valvular realizado por cateterismo, la internación suele ser corta y la recuperación posterior, mucho más ágil que en una cirugía tradicional. Si la evolución es favorable y no surgen complicaciones, el exgobernador podría retomar sus actividades sin mayores demoras.
