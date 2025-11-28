Juan Schiaretti fue operado en la Fundación Favaloro: "Procedimiento exitoso"

juan schiaretti Juan Schiaretti.

Cómo es la operación a la que fue sometido Juan Schiaretti

El corazón humano cuenta con cuatro válvulas, tricúspide, pulmonar, mitral y aórtica, cuya función es mantener el flujo correcto de la sangre, abriéndose y cerrándose de manera coordinada en cada latido. Cuando alguna de ellas presenta fallas, como la estenosis (un estrechamiento que dificulta el paso de la sangre) o la regurgitación (un reflujo causado por un cierre incompleto), los especialistas suelen indicar su reemplazo para evitar complicaciones mayores.

Existen distintos tipos de válvulas para las sustituciones: las mecánicas, fabricadas con materiales sintéticos de alta resistencia; y las biológicas, realizadas con tejido animal o reconstruidas con tejido del propio paciente. La elección depende de la edad, el estado general de salud y las recomendaciones del equipo médico.

Durante muchos años, estas cirugías se realizaban exclusivamente mediante procedimientos abiertos, que requerían la apertura del esternón y un posoperatorio prolongado, pero los avances en la medicina permitieron incorporar técnicas mínimamente invasivas, como el cateterismo, que reduce los riesgos y acelera la recuperación. En el caso de Schiaretti, esta técnica permitió intervenir sin una cirugía mayor, a través de pequeñas incisiones.

Tras un reemplazo valvular realizado por cateterismo, la internación suele ser corta y la recuperación posterior, mucho más ágil que en una cirugía tradicional. Si la evolución es favorable y no surgen complicaciones, el exgobernador podría retomar sus actividades sin mayores demoras.