Misterio en Coghlan: otro albañil declaró en la causa y complicó más a Cristian Graf
Esta semana dio su testimonio el personal de la construcción que hizo el macabro hallazgo en el terreno de la casa de Coghlan donde vivió Gustavo Cerati.
El albañil que estuvo a cargo de la demolición y excavación en el terreno donde estuvo la casa en Coghlan donde hallaron los restos de Diego Fernández Lima declaró este viernes ante la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires y su testimonio complicó más a Cristian Graf porque describió sus "exigencias".
Rolando Medina Rodas declaró esta semana ante el fiscal Martín López Perrando y después le concedió una entrevista al sitio LN+ en la que aseguró que Cristian Graf estaba pendiente del proceso de demolición de la casa sobre avenida Congreso 3748, y que lo notó "inquieto" durante el proceso.
"Hay muchas cosas que no cierran", reconoció el albañil. "Yo tenía prohibido tocar y arrancar un arbolito que estaba en la medianera. Primero me lo pidieron de la constructora, pero el día que estaba haciendo la demarcación para la medianera es cuando sale a recalcar el tema del arbolito", relató.
El albañil explicó que la vegetación en cuestión "estaba muy cerca de donde estaban los restos" de Diego, pero "era imposible esquivar el arbolito porque estaba justo en la línea de la medianera".
Graf estaba "inquieto" y "daba vueltas" por el terreno de al lado de su casa mientras trabajaban Medina Rodas y su equipo, entre quienes estaba Cristian, el albañil que hizo el macabro hallazgo de los huesos, ropa y hasta el reloj Casio con calculadora que eran de Diego Fernández Lima.
Diego Fernández Lima, de 16 años, había desaparecido el 26 de julio de 1984 tras salir de su casa en Belgrano. Su familia reportó que salió de su casa durante la tarde, vestido con el uniforme de colegio, y que debía encontrarse con un amigo, cosa que nunca ocurrió.
Cristian Graf es hijo de la dueña de la casa en cuya medianera fueron enterrados los restos del adolescente. Quiso instalar la teoría de que alguien depositó tierra con los restos de Diego en el terreno de al lado de la casa de su madre, pero Medina Rojas lo cruzó.
"Es mentira. Yo cargo todo el tiempo camiones con la máquina. Yo veo lo que cargo y lo que entra dentro del balde de la máquina. Y cuando vuelca un camión también se ve lo que cae desde el camión", relató.
"Es imposible que hayan caído de ahí sin que nadie se diera cuenta. Aparte en la descarga tuvieron que haber desparramado la tierra, y ahí encontrás piedras o algo", describió Medina Rodas sobre su experiencia laboral. "En las excavaciones hemos encontrado de todo, cosas antiguas, pero nunca algo así", reconoció.
