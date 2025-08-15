Misterio en Coghlan: otro albañil declaró en la causa y complicó más a Cristian Graf

Diego Fernández Lima, de 16 años, había desaparecido el 26 de julio de 1984 tras salir de su casa en Belgrano. Su familia reportó que salió de su casa durante la tarde, vestido con el uniforme de colegio, y que debía encontrarse con un amigo, cosa que nunca ocurrió.

diego fernandez lima

Cristian Graf es hijo de la dueña de la casa en cuya medianera fueron enterrados los restos del adolescente. Quiso instalar la teoría de que alguien depositó tierra con los restos de Diego en el terreno de al lado de la casa de su madre, pero Medina Rojas lo cruzó.

"Es mentira. Yo cargo todo el tiempo camiones con la máquina. Yo veo lo que cargo y lo que entra dentro del balde de la máquina. Y cuando vuelca un camión también se ve lo que cae desde el camión", relató.

"Es imposible que hayan caído de ahí sin que nadie se diera cuenta. Aparte en la descarga tuvieron que haber desparramado la tierra, y ahí encontrás piedras o algo", describió Medina Rodas sobre su experiencia laboral. "En las excavaciones hemos encontrado de todo, cosas antiguas, pero nunca algo así", reconoció.