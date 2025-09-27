La familia de Brenda Del Castillo y Morena Verri realizará una marcha en La Matanza
La movilización se realizará este domingo en la rotonda de La Tablada. Federico, primo de las jóvenes, reveló detalles en C5N.
Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Morena Gutiérrez fueron asesinadas en una casa del partido bonaerense de Florencio Varela. En medio del dolor y la tristeza por el triple femicidio, la familia de las jóvenes realizará una movilización en La Matanza este domingo
Federico, el primo de Brenda Del Castillo y Morena Verri reconoció en diálogo con C5N que este hecho unió a toda la familia: "Venimos de una familia numerosa que tiene sus diferencias, pero desde que supimos la noticia muchos familiares que no se hablaban se juntaron en un abrazo"
En la misma línea, contó que armaron un grupo de Whatsapp y dejaron las diferencias de lado. "Mañana vamos a hacer una movida acá en La Tablada para que ustedes y la gente nos conozca. La sociedad las está señalando con el dedo, les vamos a demostrar quiénes somos", contó.
"Algunos tuvimos la suerte de poder formarnos y estudiar una carrera. Mis primitas no tuvieron esa suerte lamentablemente o no lo quisieron, es decisión de ellas también", señaló.
NiUnaMenos convoca a una marcha por el triple femicidio
El colectivo NiUnaMenos convocó para este sábado a las 17 hs a una nueva movilización para exigir justicia tras los femicidios de Morena Verri, Brenda Loreley Del Castillo y Lara Morena Gutiérrez. La convocatoria es a Plaza Congreso, allí donde el 3 de junio de 2015 sucedió la primera gran movilización del movimiento feminista contra la violencia de género. "Este sábado nos movilizamos porque organizamos la bronca en la calle", convocó NiUnaMenos.
La acción ocurrirá en el marco del Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro y exigirá justicia por las tres chicas de 20 y 15 años que fueron asesinadas y cuyos cuerpos aparecieron en Florencio Varela.
"No hay víctimas buenas ni malas, hay femicidios", sostiene la convocatoria del colectivo feminista frente a los discursos discriminatorios que circularon para justificar los crímenes porque las jóvenes eran trabajadores sexuales. "Hay pibas pobres asesinadas. ¡El Estado es responsable!", sentencia.
NiUnaMenos convocó también este miércoles a una movilización a Flores, que fue masiva y se replicó en varios puntos del país para pedir justicia. "Tiene que ser un antes y un después en la vida de muchos", aseguró Daiana, prima de dos de las víctimas.
