La familia de Brenda Del Castillo y Morena Verri realizará una marcha en La Matanza

NiUnaMenos convoca a una marcha por el triple femicidio

El colectivo NiUnaMenos convocó para este sábado a las 17 hs a una nueva movilización para exigir justicia tras los femicidios de Morena Verri, Brenda Loreley Del Castillo y Lara Morena Gutiérrez. La convocatoria es a Plaza Congreso, allí donde el 3 de junio de 2015 sucedió la primera gran movilización del movimiento feminista contra la violencia de género. "Este sábado nos movilizamos porque organizamos la bronca en la calle", convocó NiUnaMenos.

La acción ocurrirá en el marco del Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro y exigirá justicia por las tres chicas de 20 y 15 años que fueron asesinadas y cuyos cuerpos aparecieron en Florencio Varela.

ni una menos

"No hay víctimas buenas ni malas, hay femicidios", sostiene la convocatoria del colectivo feminista frente a los discursos discriminatorios que circularon para justificar los crímenes porque las jóvenes eran trabajadores sexuales. "Hay pibas pobres asesinadas. ¡El Estado es responsable!", sentencia.

NiUnaMenos convocó también este miércoles a una movilización a Flores, que fue masiva y se replicó en varios puntos del país para pedir justicia. "Tiene que ser un antes y un después en la vida de muchos", aseguró Daiana, prima de dos de las víctimas.