Triple crimen de Florencio Varela: fueron imputados y se negaron a declarar los cuatro detenidos
Dos de los detenidos fueron imputados por homicidio agravado por violencia de género y los otros dos acusados formalmente de encubrimiento. el juez determinó que continuarán con prisión preventiva mientras dure la investigación.
Los cuatro detenidos por el triple crimen de Florencio Varela fueron imputados este jueves: dos por homicidio agravado por violencia de género y los otros dos fueron acusados formalmente de encubrimiento.
Además, todos ellos se negaron a declarar y el juez Fernando Pinos Guevara resolvió que sigan detenidos con prisión preventiva mientras dura la investigación por el homicidio de Brenda del Castillo, Morena Verri y Lara Gutiérrez.
La imputación de la Fiscalía de La Matanza indica que dos individuos son acusados de "homicidio calificado por ser cometido en concurso premeditado de dos o más personas, por ser cometido por alevosía y ensañamiento y por su comisión de un hombre contra una mujer mediante violencia de género".
En cuanto a los otros dos detenidos, la mujer y el hombre hallados in fraganti limpiando la escena del crimen, fueron acusados de "encubrimiento agravado por resultar el hecho precedente especialmente grave".
Por otro lado, el fiscal Gastón Duplaá abandonó la investigación y el caso será asumido este viernes por el fiscal Adrián Arribas, quien adelantó que “ya armé una mesa de trabajo con el jefe de la DDI La Matanza”.
La despedida a las tres víctimas
Como ya se informó, este jueves a las 14 comenzó el velatorio de Brenda del Castillo y Morena Verdi, dos de las tres víctimas del femicidio descubierto esta semana en Florencio Varela. Decenas de personas se reunieron en una casa velatoria de San Justo, en el partido de La Matanza, para un último adiós cargado de dolor.
Tras pasar por los procedimientos ordenados por la Justicia para esclarecer el triple femicidio, los cuerpos de Brenda y Morena, ambas de 20 años, llegaron durante la mañana a la cochería E.S.F.I.A. Servicios Fúnebres, sobre Camino de Cintura al 2600, para que sus familiares pudieran despedirse.
En la misma casa velatoria también fueron despedidos los restos de Lara Gutiérrez, la tercera víctima del crimen que fue atribuido a una organización ligada al narcotráfico que operaría desde la villa 1-11-14, en la Ciudad de Buenos Aires.
