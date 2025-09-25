Triple crimen de Florencio Varela: fueron imputados y se negaron a declarar los cuatro detenidos

Embed - TRIPLE FEMICIDIO: A los DETENIDOS los ACUSAN de HOMICIDIO AGRAVADO POR VIOLENCIA DE GÉNERO

La despedida a las tres víctimas

Como ya se informó, este jueves a las 14 comenzó el velatorio de Brenda del Castillo y Morena Verdi, dos de las tres víctimas del femicidio descubierto esta semana en Florencio Varela. Decenas de personas se reunieron en una casa velatoria de San Justo, en el partido de La Matanza, para un último adiós cargado de dolor.

Tras pasar por los procedimientos ordenados por la Justicia para esclarecer el triple femicidio, los cuerpos de Brenda y Morena, ambas de 20 años, llegaron durante la mañana a la cochería E.S.F.I.A. Servicios Fúnebres, sobre Camino de Cintura al 2600, para que sus familiares pudieran despedirse.

En la misma casa velatoria también fueron despedidos los restos de Lara Gutiérrez, la tercera víctima del crimen que fue atribuido a una organización ligada al narcotráfico que operaría desde la villa 1-11-14, en la Ciudad de Buenos Aires.