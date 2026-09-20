¿Cómo será el clima del Día de la Primavera tras el diluvio?
Tormentas fuertes avanzan por el centro del país y el viento sur marcará un lunes con ráfagas importantes en amplias zonas de Argentina.
Las tormentas fuertes a severas avanzan este domingo por el centro de Argentina bajo un alerta de nivel naranja, con ráfagas que podrían superar localmente los 100 km/h. El Servicio Meteorológico Nacional elevó la advertencia a naranja, anticipando lluvias y tormentas severas, ráfagas y posible caída de granizo.
Más de 30 °C de diferencia separan al norte del sur argentino al mediodía del domingo. Ushuaia registra menos de 1 °C, mientras Formosa, Córdoba y San Juan alcanzan entre 30 y 32 °C. El viento norte con ráfagas impulsa el ascenso térmico en la mitad norte, mientras un intenso frente frío organiza las tormentas en rápido desplazamiento sobre la región núcleo.
Hacia la noche, el tiempo mejora pronto en la región central y las tormentas avanzan hacia el noreste argentino. Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones aguardan fenómenos localmente fuertes entre la madrugada y la mañana del lunes. En el este de la Patagonia, el alerta naranja abarca el sudeste de Chubut y el noreste de Santa Cruz, donde podrían precipitar entre 20 y 40 mm en pocas horas. La franja oeste del país mantiene alertas por nevadas persistentes, vientos fuertes en alta montaña y Zonda en zonas precordilleranas.
La primavera arranca mañana lunes 21 con un escenario complicado. El riesgo de tormentas se limita al extremo noreste, pero el fuerte viento del sur o sudoeste cobra protagonismo en gran parte del territorio, con lluvias y chaparrones que provocan un marcado descenso de temperaturas. El lunes será sumamente ventoso en la franja central: La Pampa, Buenos Aires, Capital Federal, sur de San Luis, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos experimentarán vientos sostenidos de 30 a 50 km/h y ráfagas de 50 a 80 km/h.
Hora por hora: cuándo arrancan las lluvias este domingo y cuándo mejora el clima
El pulso del temporal presenta un cronograma preciso según el seguimiento de los organismos oficiales y los portales especializados:
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A qué hora se larga: Según el detalle del sitio especializado Meteored, el inicio de las precipitaciones está previsto para las 15:00 horas, intensificándose con tormentas declaradas hacia las 16:00 horas.
El pico de riesgo: El SMN estableció un alerta naranja para la tarde —momento en el que se concentrarán los fenómenos más severos y las ráfagas destructivas—, el cual descenderá a alerta amarilla durante la noche.
Cuándo se espera que pare: Tras el núcleo más duro del temporal vespertino, el pronóstico anticipa una transición hacia lluvia débil que se extenderá hasta las 19:00 horas, momento a partir del cual las condiciones comenzarán a estabilizarse de manera paulatina en la región.
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