¿Cómo será el clima del Día de la Primavera tras el diluvio?

Hacia la noche, el tiempo mejora pronto en la región central y las tormentas avanzan hacia el noreste argentino. Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones aguardan fenómenos localmente fuertes entre la madrugada y la mañana del lunes. En el este de la Patagonia, el alerta naranja abarca el sudeste de Chubut y el noreste de Santa Cruz, donde podrían precipitar entre 20 y 40 mm en pocas horas. La franja oeste del país mantiene alertas por nevadas persistentes, vientos fuertes en alta montaña y Zonda en zonas precordilleranas.