VIDEO: Fuerte cruce entre Martín Menem y el actor Guillermo Pfening por el ajuste en discapacidad

"Yo tengo un hermano con discapacidad y convivo con él desde hace 40 años", sentenció. Además, advirtió sobre el peligroso escenario que se avecina con el inminente presupuesto oficial del próximo año: "El nomenclador va a ser un tema, porque permite acceder con la misma igualdad al que tiene la mejor obra social y al que no la tiene. Si nosotros vamos a tener que discutir con las prepagas qué precio pagar por las terapias, será muy difícil". Frente al contundente y crudo relato de su vivencia, el político solo atinó a responder escuetamente que "se está trabajando".