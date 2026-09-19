VIDEO: Fuerte cruce entre Martín Menem y el actor Guillermo Pfening por el ajuste en discapacidad
El actor Guillermo Pfening y Martín Menem protagonizaron un tenso cruce en al debatir sobre las pensiones por discapacidad.
Durante la tradicional mesaza televisiva, los invitados protagonizaron un momento de alta tensión. El actor Guillermo Pfening cruzó duramente al diputado nacional Martín Menem mientras debatían sobre la actual situación de las pensiones por discapacidad y las limitaciones que enfrentan las personas para poder ingresar al mercado laboral formal.
La dura respuesta de Guillermo Pfening sobre el presupuesto
El intercambio comenzó a raíz de una consulta de la conductora Juana Viale, quien preguntó si era cierto que una persona que recibe la pensión pierde el beneficio en caso de trabajar en blanco. En ese instante, el actor tomó la palabra y explicó que el límite salarial para no perder la cobertura es muy bajo, situación que impide a los damnificados mejorar sus ingresos.
Ante este planteo, el funcionario intentó justificar la situación del gobierno y cuestionó: "¿Vos sabés cómo estaba la discapacidad en 2023?". Lejos de achicarse, el actor frenó en seco al referente oficialista exponiendo su dolorosa situación personal y familiar.
"Yo tengo un hermano con discapacidad y convivo con él desde hace 40 años", sentenció. Además, advirtió sobre el peligroso escenario que se avecina con el inminente presupuesto oficial del próximo año: "El nomenclador va a ser un tema, porque permite acceder con la misma igualdad al que tiene la mejor obra social y al que no la tiene. Si nosotros vamos a tener que discutir con las prepagas qué precio pagar por las terapias, será muy difícil". Frente al contundente y crudo relato de su vivencia, el político solo atinó a responder escuetamente que "se está trabajando".
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