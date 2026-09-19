Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este sábado 19 de diciembre

Lluvias en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

En tanto, el lunes 21 no será el día más primaveral que porteños y bonaerenses hayan podido disfrutar: si bien la temperatura mínima se ubicará en los 15 °C y la máxima registrará 19 °C, a partir del inicio de semana habrá un derrumbe térmico que traerá marcas por debajo de los 10 °C hacia el miércoles.

Además, se espera que el lunes sea una jornada ventosa, con ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora provenientes del Sudoeste.