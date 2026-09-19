Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este sábado 19 de diciembre
El Servicio Meteorológico Nacional aconseja a porteños y bonaerenses que disfruten el clima de sábado, ya que el domingo se caerá el cielo en el AMBA.
El Servicio Meteorológico anticipa un fin de semana con excelentes condiciones en el clima de la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires hasta el domingo, cuando las fuertes tormentas opaquen el inicio de la primavera y hagan descender ferozmente la temperatura en el AMBA.
Para este sábado se espera un día agradable, con una temperatura mínima de 16 °C durante la mañana y una máxima que alcanzará los 24 °C en horas de la tarde. El cielo se mantendrá parcialmente nublado a lo largo de toda la jornada, sin probabilidades de precipitaciones.
En tanto, los vientos soplarán de moderados a leves, predominando desde el sector norte durante la madrugada y rotando hacia el noreste durante el resto del día.
Pronóstico extendido: cómo estará el clima este domingo en el AMBA
El domingo 20 de septiembre se perfila como la jornada más inestable y compleja de la segunda mitad de septiembre. De acuerdo con los pronósticos, se prevé un notable deterioro en las condiciones meteorológicas, marcado por la presencia de tormentas de variada intensidad.
A pesar de que los termómetros registrarán una temperatura máxima agradable de 23 °C, el ambiente estará condicionado por un marcado incremento en la intensidad del viento. Se anticipan ráfagas persistentes provenientes del sector sudoeste con velocidades oscilantes entre los 22 y 48 km/h, lo que podría generar complicaciones en la circulación y en el desarrollo de actividades al aire libre durante toda la jornada.
En tanto, el lunes 21 no será el día más primaveral que porteños y bonaerenses hayan podido disfrutar: si bien la temperatura mínima se ubicará en los 15 °C y la máxima registrará 19 °C, a partir del inicio de semana habrá un derrumbe térmico que traerá marcas por debajo de los 10 °C hacia el miércoles.
Además, se espera que el lunes sea una jornada ventosa, con ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora provenientes del Sudoeste.
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