Por qué no corre Franco Colapinto este domingo 20 de septiembre: cuándo vuelve la Fórmula 1

Este compromiso en tierras azerbaiyanas contará con una particularidad muy especial en su cronograma: la actividad oficial comenzará el jueves 24 de septiembre con las primeras dos sesiones de entrenamientos libres, continuará el viernes 25 con las Prácticas 3 y la prueba de clasificación, y bajará el telón de manera anticipada. La carrera principal se largará el sábado 26 de septiembre a las 9:00 (hora de la Argentina), adelantándose un día respecto al tradicional domingo por festividades locales.