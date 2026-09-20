Por qué no corre Franco Colapinto este domingo 20 de septiembre: cuándo vuelve la Fórmula 1
La máxima categoría no tendrá actividad este fin de semana por un descanso programado en el cronograma oficial. La acción regresará con un formato especial en el Gran Premio de Azerbaiyán.
Los fanáticos del automovilismo y de Franco Colapinto deberán armarse de paciencia durante este domingo 20 de septiembre. La Fórmula 1 no tendrá competencia a lo largo del fin de semana debido a una pausa programada en el calendario regular, otorgándole un breve descanso a las escuderías y a los pilotos antes de afrontar el tramo decisivo de la temporada.
La espera, sin embargo, será muy corta. La categoría reina regresará a las pistas el próximo fin de semana para disputar la 15ª fecha del campeonato en el Gran Premio de Azerbaiyán, a celebrarse en el exigente circuito callejero de Bakú.
Este compromiso en tierras azerbaiyanas contará con una particularidad muy especial en su cronograma: la actividad oficial comenzará el jueves 24 de septiembre con las primeras dos sesiones de entrenamientos libres, continuará el viernes 25 con las Prácticas 3 y la prueba de clasificación, y bajará el telón de manera anticipada. La carrera principal se largará el sábado 26 de septiembre a las 9:00 (hora de la Argentina), adelantándose un día respecto al tradicional domingo por festividades locales.
El piloto argentino llegará a esta cita urbana enfocado en mantener el ritmo de competición y exprimir al máximo el rendimiento de su monoplaza en un trazado donde el margen de error es nulo. Tras el receso del fin de semana, Bakú asoma como una prueba de fuego decisiva para sumar puntos en el campeonato.
Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en el Gran Premio de Azerbaiyán
Jueves 24/9
- Práctica 1: 04:30
- Práctica 2: 08:00
Viernes 25/9
- Práctica 3: 04:30
- Clasificación 08:00
Sábado 26/9
- Carrera: 09:00
Así es lo que resta del calendario de la Fórmula 1
- Azerbaiyán, Bakú | 24-26 de septiembre.
- Turquía, Estambul | 1-3 de octubre.
- Singapur, Singapur | 8-10 de octubre.
- Estados Unidos, Austin | 22-24 de octubre.
- Ciudad de México, Ciudad de México | 29-31 de octubre.
- San Pablo, Interlagos | 5-7 de noviembre.
- Las Vegas, Las Vegas | 18-20 de noviembre.
- Qatar, Lusail | 3-5 de diciembre.
- Abu Dabi, Yas Marina | 10-12 de diciembre.
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