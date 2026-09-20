"Las Malvinas son argentinas": actrices argentinas sorprendieron en San Sebastián

La iniciativa no tardó en volverse viral en las plataformas digitales, generando un amplio respaldo por parte del público y los medios. De esta manera, el paso de la representación nacional por la alfombra roja del evento europeo combinó la agenda del cine con un contundente mensaje patrio que traspasó las fronteras y que viene teniendo un fuerte impacto en el mundo siempre que se habla sobre un tema tan delicado para nuestro país.