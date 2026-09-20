"Las Malvinas son argentinas": actrices argentinas sorprendieron en San Sebastián
Las actrices Dolores Fonzi, Mercedes Morán, Alejandra Flechner y la productora Carolina Álvarez enviaron un potente mensaje desde la alfombra roja durante el Festival Internacional de Cine de San Sebastián.
Una sorpresiva manifestación con sello nacional tuvo lugar en una de las citas cinematográficas más importantes del mundo. Durante el desarrollo del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, en España, la delegación argentina encabezada por Dolores Fonzi, Mercedes Morán, Alejandra Flechner y la productora Carolina Álvarez protagonizó un momento de alto impacto simbólico mientras caminaban por la alfombra roja y se sumaron al ya conocido mensaje de Lali Espósito sobre Malvinas.
Las artistas llegaron a territorio español para presentar la película “Mis muertos tristes”. Sin embargo, antes de la proyección, captaron la atención de todos los fotógrafos e invitados presentes. Al desfilar ante la prensa, las actrices mostraron el reverso de sus tapados y chaquetas, donde llevaban estampada la histórica consigna "Las Malvinas son argentinas", acompañada por una gráfica ilustración del archipiélago austral.
El gesto quedó registrado en un video grabado y compartido por la propia Dolores Fonzi a través de sus redes sociales oficiales, donde se observa a la comitiva lucir con orgullo las prendas. La frase elegida remite además a un emblema popular inmortalizado por el seleccionado argentino en el Mundial 2026 luego de vencer a Inglaterra en las semifinales del torneo, trasladando en esta oportunidad el reclamo de soberanía a una vitrina cultural internacional de enorme alcance.
La iniciativa no tardó en volverse viral en las plataformas digitales, generando un amplio respaldo por parte del público y los medios. De esta manera, el paso de la representación nacional por la alfombra roja del evento europeo combinó la agenda del cine con un contundente mensaje patrio que traspasó las fronteras y que viene teniendo un fuerte impacto en el mundo siempre que se habla sobre un tema tan delicado para nuestro país.
"Las Malvinas son argentinas": actrices argentinas sorprendieron en el Festival de cine de San Sebastián
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