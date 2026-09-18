Alerta de diluvio extendido hasta el sábado con lluvias, tormentas, ráfagas y granizo: hay más zonas afectadas

Alerta de diluvio extendido hasta el sábado con lluvias y tormentas: hay más zonas afectadas, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Vigencia del alerta, provincias involucradas y marcas de lluvias

El pulso inestable comenzó a manifestarse con fuerza este viernes afectando a zonas de las provincias de Formosa, Corrientes y Chaco, pero el panorama se complejizará de cara al sábado. Para el fin de semana, el aviso se extiende de manera significativa abarcando a la totalidad de la provincia de Corrientes y Misiones, gran parte de los territorios de Chaco y Formosa, y alcanzando también el noroeste de Santa Fe.