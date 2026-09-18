Alerta de diluvio extendido hasta el sábado con lluvias, tormentas, ráfagas y granizo: hay más zonas afectadas
El organismo oficial renovó las advertencias por lluvias y tormentas para este viernes, extendiendo la zona de riesgo hacia nuevas provincias.
Las condiciones meteorológicas continúan desmejorando de manera sostenida en gran parte del país a la espera de un diluvio. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigentes distintos sistemas de advertencia y confirmó la continuidad de un alerta amarilla por lluvias, tormentas fuertes y caída de granizo.
Además, el organismo nacional, con el correr de las horas, amplió el alcance geográfico del aviso sumando a nuevas jurisdicciones al mapa de inestabilidad.
De acuerdo con el parte oficial emitido por el organismo, las áreas bajo advertencia serán afectadas por tormentas de variada intensidad, algunas de ellas catalogadas como localmente fuertes. Los fenómenos estarán acompañados por frecuente actividad eléctrica, caída de granizo, ráfagas de viento fuertes y un brusco descenso de la temperatura.
Vigencia del alerta, provincias involucradas y marcas de lluvias
El pulso inestable comenzó a manifestarse con fuerza este viernes afectando a zonas de las provincias de Formosa, Corrientes y Chaco, pero el panorama se complejizará de cara al sábado. Para el fin de semana, el aviso se extiende de manera significativa abarcando a la totalidad de la provincia de Corrientes y Misiones, gran parte de los territorios de Chaco y Formosa, y alcanzando también el noroeste de Santa Fe.
En cuanto a los volúmenes de agua esperados, los especialistas advierten sobre la magnitud de las precipitaciones en cortos períodos, advirtiendo que en algunos sectores las lluvias podrían desatar un verdadero diluvio urbano y rural.
Los registros estimados de precipitación acumulada se ubicarán entre los 30 y los 70 milímetros en el caso de la región noreste del país, mientras que en los sectores de la región pampeana también bajo alerta los valores oscilarán entre los 15 y los 30 milímetros, sin descartar que se registren marcas localmente superiores a las previstas.
Las recomendaciones del SMN:
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
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