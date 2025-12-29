Cómo sigue la salud de la nena herida por una bala perdida en Morón: el pedido de su familia

Tras el impacto, la nena llegó a expresar algunas palabras a su familia antes antes de desvanecerse. “Me quema, me quema la cabeza”, advirtió.

Angelina fue trasladada de urgencia al Hospital San Juan de Dios, pero debido a la gravedad del cuadro, la derivaron al Sanatorio de la Trinidad Ramos Mejía, donde permanece internada en terapia intensiva.

El caso quedó a cargo de la fiscal Valeria Courtade, de la UFI N°3 de Morón.

Los médicos detallaron que la bala sigue alojada en la fosa posterior del cráneo y no tiene orificio de salida. No obstante, familiares afirmaron que no tiene comprometida ninguna parte motora.

