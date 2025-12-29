Video: un policía disparó al aire durante los festejos de Navidad

Fuentes policiales detallaron al medio local InfoCañuelas que el efectivo vive en Cañuelas, que es hijo de policías y que, previo a ingresar a la Policía Bonaerense como chofer, se desempeñó en el Ejército Argentino.

Tras el hecho, se confirmó que el policía no utilizó cartuchos de guerra, sino munición anti-tumulto, es decir, proyectiles con una carga reducida de pólvora que suelen emplearse en situaciones de control dentro de calabozos ante eventuales disturbios.

Desde la Policía Bonaerense aclararon que el uso del arma fuera de los protocolos establecidos constituye una falta grave y que disparar al aire, incluso con ese tipo de munición, representa un riesgo y una violación directa a las normas de conducta profesional.

Luego de la viralización del video, el comisario Fabián Ernesto Rolón dispuso el inicio de un sumario administrativo. A su vez, la Auditoría General de Asuntos Internos (AGAI) de la Policía Bonaerense resolvió que el efectivo sea inmediatamente desafectado del servicio. Fuentes oficiales anticiparon que no se descarta que, una vez cumplido el plazo administrativo de aproximadamente 60 días, el agente sea expulsado de la fuerza de manera definitiva.