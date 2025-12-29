Video: un policía disparó al aire durante los festejos de Navidad
El efectivo, de 22 años, trabajaba en la comisaría de Cañuelas y compartió las imágenes en sus redes sociales. Fue apartado de la fuerza.
Un efectivo de la Policía Bonaerense, que prestaba servicio en la Comisaría 1° de Cañuelas, fue apartado de la fuerza luego de que se viralizara un video donde se lo ve efectuando varios disparos al aire con una escopeta en medio de los festejos de Navidad.
El hecho ocurrió justo a la medianoche en el estacionamiento de la comisaría donde se desempeñaba como policía. Allí, gran parte del personal policial que estaba de guardia se reunió para realizar el tradicional brindis navideño junto al comisario. En esas circunstancias, el policía de 22 años, vestido de civil y con una escopeta en la mano, realizó dos disparos al aire. Luego, volvió a cargar el arma y efectuó otros dos.
De fondo sonaban las campanas de la Iglesia Nuestra Señora del Carmen anunciando la Navidad y algunos patrulleros habían encendido sus sirenas. La secuencia dura pocos segundos, los suficientes para generar una enorme preocupación sobre su accionar.
El caso se hizo público dado que el propio efectivo compartió el video en sus redes sociales junto a la frase “Feli Navidad” (sic), lo que generó gran indignación.
En cuestión de horas la publicación se viralizó y despertó una fuerte polémica por el uso indebido del arma dentro de una dependencia oficial, algo que está expresamente prohibido por el reglamento policial. Las imágenes sirvieron como prueba para acelerar la intervención de las autoridades policiales y judiciales.
Fuentes policiales detallaron al medio local InfoCañuelas que el efectivo vive en Cañuelas, que es hijo de policías y que, previo a ingresar a la Policía Bonaerense como chofer, se desempeñó en el Ejército Argentino.
Tras el hecho, se confirmó que el policía no utilizó cartuchos de guerra, sino munición anti-tumulto, es decir, proyectiles con una carga reducida de pólvora que suelen emplearse en situaciones de control dentro de calabozos ante eventuales disturbios.
Desde la Policía Bonaerense aclararon que el uso del arma fuera de los protocolos establecidos constituye una falta grave y que disparar al aire, incluso con ese tipo de munición, representa un riesgo y una violación directa a las normas de conducta profesional.
Luego de la viralización del video, el comisario Fabián Ernesto Rolón dispuso el inicio de un sumario administrativo. A su vez, la Auditoría General de Asuntos Internos (AGAI) de la Policía Bonaerense resolvió que el efectivo sea inmediatamente desafectado del servicio. Fuentes oficiales anticiparon que no se descarta que, una vez cumplido el plazo administrativo de aproximadamente 60 días, el agente sea expulsado de la fuerza de manera definitiva.
