Villa Sarmiento: el video clave para descubrir quién disparó la bala que hirió a Angelina en Navidad
La nena de 12 años resultó gravemente herida durante el festejo de Nochebuena. Un vecino que estaba grabando a su propio hijo capturó un detalle fugaz.
Un vecino de Villa Sarmiento, en el partido bonaerense de Morón, aportó en las últimas horas un video que podría ayudar a esclarecer el caso de Angelina, la nena de 12 años que fue herida con una bala perdida mientras miraba los fuegos artificiales en la vereda de su casa durante la noche de Navidad.
El hombre le entregó a los investigadores policiales la grabación de la cámara de seguridad de su casa, que está a sólo 100 metros de la de Angelina, y en ese registro se escucha lo que sería el momento del disparo, informó el medio A24.
La secuencia grabada empieza con imágenes del nene del vecino jugando con una estrellita en el patio de su casa mientras se escuchaban los fuegos artificiales por toda esa localidad de Morón. Entre los estruendos se notó además la deflagración de lo que podría ser un arma.
De hecho, investigadores policiales analizan por estas horas si ese estruendo específico es compatible con el sonido de un balazo, lo que ayudaría a descubrir desde dónde disparó la persona responsable por el terrible episodio.
Lo que es más importante, el vecino revisó este viernes el patio de su casa y halló la vaina que correspondería al disparo. Entonces contactó a la Policía y entregó todo el material que tenía sobre el caso.
Cómo sigue la salud de Angelina
Mientras tanto, Angelina sigue internada en la clínica La Trinidad de Ramos Mejía, donde su familia sigue de cerca su evolución.
"Responde a estímulos, está estable, hay que esperar 48 horas para que se desinflame la parte del cráneo. Tenemos que esperar, creo que se va a recuperar, tengo fe", expresó su tío abuelo Ricardo, quien precisó que la bala sería de calibre 9 o 40 milímetros.
"Los padres están permanentemente en la clínica y nos van mandando mensajes, a la mañana nos contaron esto. Se alimenta por suero, la bala es chiquita, quizás sea un perdigón. Algunos dicen que la distancia fue de 1.200 metros y, cuanto mayor es la distancia, mejor", señaló.
"Pienso que, si le sacan la bala a la nena, van a tener más precisión. El tema también es que se la saquen, hay que ver. Son 96 horas en total y la tendrán que despertar", sentenció.
