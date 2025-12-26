Villa Sarmiento: el video clave para descubrir quién disparó la bala que hirió a Angelina en Navidad

Cómo sigue la salud de Angelina

Mientras tanto, Angelina sigue internada en la clínica La Trinidad de Ramos Mejía, donde su familia sigue de cerca su evolución.

"Responde a estímulos, está estable, hay que esperar 48 horas para que se desinflame la parte del cráneo. Tenemos que esperar, creo que se va a recuperar, tengo fe", expresó su tío abuelo Ricardo, quien precisó que la bala sería de calibre 9 o 40 milímetros.

"Los padres están permanentemente en la clínica y nos van mandando mensajes, a la mañana nos contaron esto. Se alimenta por suero, la bala es chiquita, quizás sea un perdigón. Algunos dicen que la distancia fue de 1.200 metros y, cuanto mayor es la distancia, mejor", señaló.

"Pienso que, si le sacan la bala a la nena, van a tener más precisión. El tema también es que se la saquen, hay que ver. Son 96 horas en total y la tendrán que despertar", sentenció.