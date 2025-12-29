Una nena de 4 años murió en la pileta de un club de Quilmes

“Con profundo dolor anunciamos el fallecimiento de Olivia Pilar Larrosa”, señala el texto difundido por la institución deportiva. Allí, confirman que la menor “perdió la vida en un trágico accidente en la pileta del club”, aunque no brindaron mayores detalles sobre lo ocurrido.

club circulo universitario de quilmes

En el mensaje, la Comisión Directiva señaló que, pese al rápido accionar del guardavida, la intervención de los médicos y de la llegada inmediata de la ambulancia, “no pudieron reanimar a Olivia pese a que se contaba con los elementos necesarios para este tipo de emergencias”.

"Lo ocurrido nos llena de tristeza a la gran familia del CUQ. Acompañamos a su madre, Sofía, y a toda su familia en este duro trance (sic). Pondremos a disposición todo lo que esté al alcance del club para ayudarlos a sobrepasar esta tragedia que tanto nos golpea”, agregaron.

Además, la Comisión Directiva del CUQ informó que “la pileta permanecerá cerrada hasta que se lleven adelante todas las instancias del lamentable hecho” y que “el club estará de duelo por cinco días".

club circulo universitario de quilmes

En el caso interviene la Departamento Judicial Quilmes, que dispuso las actuaciones de rigor para determinar cómo se produjo el hecho y establecer las eventuales responsabilidades. La causa continúa en etapa de investigación, según indicaron fuentes judiciales, y se esperan los resultados de las pericias y las declaraciones de los testigos para poder determinar en qué circunstancias se produjo el deceso.