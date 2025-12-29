Una nena de 4 años murió en la pileta de un club de Quilmes
La menor fue encontrada sin vida en la piscina del Círculo Universitario. La causa está siendo investigada por la Justicia.
Una nena de 4 años murió mientras se encontraba en la pileta del club Círculo Universitario de Quilmes (CUQ), ubicado en la zona de La Ribera. El natatorio fue cerrado y se inició una investigación judicial para esclarecer las causas del deceso.
El trágico hecho ocurrió el sábado por la tarde dentro de las instalaciones del club ubicado sobre la avenida Cervantes, en el partido bonaerense de Quilmes. La víctima fue identificada como Olivia Pilar Larrosa.
De acuerdo con la información preliminar, personas que se encontraban en el lugar advirtieron la presencia de la menor en el agua y dieron aviso inmediato a las autoridades y a los servicios de emergencia.
Si bien el predio cuenta con cobertura médica privada, las primeras unidades en arribar fueron ambulancias del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) local que se encontraban en la zona. Según se indicó, los médicos llegaron en menos de cinco minutos, pero pese a las maniobras de reanimación, el personal sanitario constató el fallecimiento de la nena.
El comunicado que difundió el club de Quilmes por la muerte de Olivia
El Círculo Universitario de Quilmes emitió un comunicado difundido en sus redes sociales, en el que confirmó el hecho y expresó su pesar por lo sucedido pese al accionar del guardavidas, la intervención del personal médico y la llegada inmediata de la ambulancia.
“Con profundo dolor anunciamos el fallecimiento de Olivia Pilar Larrosa”, señala el texto difundido por la institución deportiva. Allí, confirman que la menor “perdió la vida en un trágico accidente en la pileta del club”, aunque no brindaron mayores detalles sobre lo ocurrido.
En el mensaje, la Comisión Directiva señaló que, pese al rápido accionar del guardavida, la intervención de los médicos y de la llegada inmediata de la ambulancia, “no pudieron reanimar a Olivia pese a que se contaba con los elementos necesarios para este tipo de emergencias”.
"Lo ocurrido nos llena de tristeza a la gran familia del CUQ. Acompañamos a su madre, Sofía, y a toda su familia en este duro trance (sic). Pondremos a disposición todo lo que esté al alcance del club para ayudarlos a sobrepasar esta tragedia que tanto nos golpea”, agregaron.
Además, la Comisión Directiva del CUQ informó que “la pileta permanecerá cerrada hasta que se lleven adelante todas las instancias del lamentable hecho” y que “el club estará de duelo por cinco días".
En el caso interviene la Departamento Judicial Quilmes, que dispuso las actuaciones de rigor para determinar cómo se produjo el hecho y establecer las eventuales responsabilidades. La causa continúa en etapa de investigación, según indicaron fuentes judiciales, y se esperan los resultados de las pericias y las declaraciones de los testigos para poder determinar en qué circunstancias se produjo el deceso.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario