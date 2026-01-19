Comodoro Rivadavia: recomiendan la evacuación preventiva de otro barrio por riesgo en el cerro Hermitte

El Comité de Análisis Científico y Técnico de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco elaboró un reporte en base a los últimos monitoreos realizados en la zona del cerro Hermitte donde señala que existe riesgo de que eventuales movimientos telúricos o desplazamientos puedan impactar en el barrio Médanos.

Desde Municipalidad de Comodoro Rivadavia explicaron que la medida tiene un carácter estrictamente preventivo y apunta a reducir riesgos para la población, especialmente ante la posibilidad de deslizamientos o fallas en el suelo.

En paralelo, el Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia aprobó una ordenanza que declara el Estado de Emergencia Geológica y Urbanística en el área afectada. Esta norma establece un periodo de 90 días para implementar todas las acciones necesarias para mitigar los riesgos derivados de la inestabilidad del suelo. Además, le otorga facultades excepcionales al Municipio para reasignar partidas presupuestarias, agilizar contrataciones y gestionar asistencia financiera ante organismos provinciales y nacionales.

La evacuación de los habitantes de los tres barrios podría mantenerse en el tiempo. Todo dependerá de la evolución de los análisis que se realicen en los próximos días en el área afectada.

El domingo, desde la Municipalidad emitieron un comunicado donde detallaron que, a partir del reciente evento y de la actividad que se viene observando en los últimos días en sectores del este del barrio Sismográfica y en la zona de Marquesado/Los Tilos, las áreas técnicas recomendaron, de manera preventiva, la evacuación de la zona afectada por un período mínimo de 48 horas. La decisión, indicaron, tiene como único objetivo ciudad la integridad de las personas y evitar situaciones de mayor riesgo. Durante este tiempo, los equipos técnicos especializados realizarán evaluaciones periódicas y un monitoreo constante del área con el fin de determinar cuándo estarán dadas las condiciones seguras para que los habitantes puedan regresar a sus hogares.

