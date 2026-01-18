Impactantes imágenes de cómo quedó Comodoro Rivadavia tras el desplazamiento de tierra

Dramática noche en Comodoro Rivadavia: un deslizamiento de tierras destruyó calles y casas

Una situación crítica se vive en Comodoro Rivadavia, donde más de 250 familias tuvieron que abandonar sus hogares ante un importante deslizamiento de tierras que puso en riesgo a distintos barrios. El fenómeno provocó daños estructurales en numerosas viviendas, con derrumbes parciales de muros y techos, y mantiene la amenaza latente de nuevos colapsos.

Las zonas más comprometidas son los barrios Sismográfica y El Marquesado, donde los vecinos ya venían alertando desde hacía días sobre movimientos irregulares del terreno, vinculados a un nuevo desplazamiento del cerro Hermitte. Las autoridades continúan evaluando la estabilidad del suelo mientras se mantiene el operativo de evacuación y asistencia a los afectados.

Antes de que se produjera el derrumbe, los vecinos ya habían mantenido reuniones con la intendencia local para “tratar de buscar soluciones a los problemas que ya estaban teniendo algunas casas de la zona, con el objetivo de informar el estado de situación y coordinar un plan de acción frente al desplazamiento registrado en la ladera sur”, según explicó el periodista Pablo Mesina en Argentina en Vivo por C5N. En esos encuentros, los residentes manifestaron su preocupación y expusieron las dificultades que atravesaban desde hacía tiempo.

El episodio más grave se registró alrededor de las 00.15 del domingo, cuando un estruendo estremeció el barrio, descripto por los testigos como una explosión o el choque violento de enormes masas de piedra. El deslizamiento provocó serios daños en viviendas y calles, además de roturas en cañerías de gas, siendo Sismográfica la zona más castigada.

El despliegue de emergencia fue inmediato y de gran magnitud. Bomberos, Defensa Civil y efectivos policiales trabajaron intensamente en el lugar, en medio de la preocupación por la posible presencia de personas atrapadas. Sin embargo, hasta el momento no se registraron víctimas fatales, de acuerdo a lo informado por medios locales.