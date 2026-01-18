Impactantes imágenes de cómo quedó Comodoro Rivadavia tras el desplazamiento de tierra
Más de 250 familias tuvieron que abandonar sus hogares ante el movimiento del cerro Hermitte y generó gran preocupación.
Las imágenes registradas en las últimas horas reflejan con crudeza el impacto de una emergencia que mantiene en vilo a Comodoro Rivadavia y a cientos de familias que debieron dejarlo todo de un momento a otro.
La ciudad atraviesa un escenario de extrema complejidad luego de un fuerte deslizamiento de tierras que obligó a más de 250 familias a evacuar sus viviendas ante el riesgo inminente de derrumbe. El movimiento del suelo generó importantes daños estructurales, con paredes y techos que cedieron parcialmente, y dejó abiertas múltiples zonas con peligro de nuevos colapsos.
Los barrios Sismográfica y El Marquesado concentran los mayores perjuicios. En ambos sectores, los vecinos venían advirtiendo desde hacía varios días sobre señales de inestabilidad en el terreno, asociadas a un nuevo corrimiento del cerro Hermitte. Mientras tanto, equipos técnicos y fuerzas de emergencia continúan monitoreando la situación y sostienen el operativo de evacuación y contención para las personas afectadas.
Así quedó Comodoro Rivadavia tras el desplazamiento de tierras
Antes de que se produjera el derrumbe, los vecinos ya habían mantenido reuniones con la intendencia local para “tratar de buscar soluciones a los problemas que ya estaban teniendo algunas casas de la zona, con el objetivo de informar el estado de situación y coordinar un plan de acción frente al desplazamiento registrado en la ladera sur”, según explicó el periodista Pablo Mesina en Argentina en Vivo por C5N. En esos encuentros, los residentes manifestaron su preocupación y expusieron las dificultades que atravesaban desde hacía tiempo.
El episodio más grave se registró alrededor de las 00.15 del domingo, cuando un estruendo estremeció el barrio, descripto por los testigos como una explosión o el choque violento de enormes masas de piedra. El deslizamiento provocó serios daños en viviendas y calles, además de roturas en cañerías de gas, siendo Sismográfica la zona más castigada.
El despliegue de emergencia fue inmediato y de gran magnitud. Bomberos, Defensa Civil y efectivos policiales trabajaron intensamente en el lugar, en medio de la preocupación por la posible presencia de personas atrapadas. Sin embargo, hasta el momento no se registraron víctimas fatales, de acuerdo a lo informado por medios locales.
