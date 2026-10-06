Compró fotos eróticas por más de 100 mil pesos, nunca las recibió y lo amenazaron con contarle a su familia

Ante la negativa del joven y sus constantes reclamos, quienes manejaban el perfil comenzaron a ejercer presión mediante amenazas.

Según relató la víctima, recibió llamados en los que le advertían que iban a contarle a sus familiares y conocidos que había intentado comprar contenido íntimo por internet. Además, llegaron a amenazarlo con enviar personas hasta su casa.

La denuncia por estafa y extorsión en Berisso

Ante las intimidaciones, el joven decidió interrumpir la comunicación y se presentó ante la Policía para radicar la denuncia.

El caso quedó bajo investigación como una presunta estafa seguida de extorsión. Los investigadores deberán establecer ahora quiénes administraban el perfil, desde dónde se realizaron las comunicaciones y cuál fue el destino final del dinero transferido.

Según informaron medios locales, una de las operaciones habría sido dirigida hacia una cuenta bancaria a nombre de una mujer. Sin embargo, todavía no se pudo determinar si la titular de esa cuenta participó de manera directa en la maniobra o si su identidad y cuenta fueron utilizadas por terceros.