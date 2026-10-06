Compró fotos eróticas por más de 100 mil pesos, nunca las recibió y lo amenazaron con contarle a su familia
La estafa tuvo como víctima a un joven de 28 años oriundo de Berisso. Pagó por el contenido en una plataforma para adultos, pero nunca lo recibió.
Un joven de 28 años, oriundo de Berisso, denunció haber sido víctima de una estafa seguida de amenazas luego de comprar contenido erótico a través de Internet. El hombre realizó tres transferencias bancarias por un total de $105.000, pero nunca recibió las fotos. Cuando hizo reclamo, lo amenazaron con contarle a su familia.
Según consta en la denuncia, el contacto inicial se produjo a través de un perfil que el joven encontró publicado en la plataforma Skokka, donde ofrecían un paquete de fotos. Acto seguido, se comunicó con las personas que administraban la cuenta para acordar la supuesta operación.
Para concretar la compra, realizó tres pagos consecutivos mediante transferencias bancarias. El primero fue de 35.000 pesos, el segundo de 20.000 pesos y el último de 50.000 pesos. En total, envió 105.000 pesos.
La estafa y el reclamo que desencadenó las amenazas
Después de completar los pagos, el joven esperó por la entrega del paquete de fotos, pero el material nunca llegó. Ante esa situación, decidió comunicarse nuevamente con los responsables del perfil para hacer el reclamo.
De acuerdo con la denuncia, la respuesta no fue la devolución del dinero ni el envío de las fotos. Por el contrario, le pidieron otros 100.000 pesos con el argumento de que debía continuar con la operación.
Ante la negativa del joven y sus constantes reclamos, quienes manejaban el perfil comenzaron a ejercer presión mediante amenazas.
Según relató la víctima, recibió llamados en los que le advertían que iban a contarle a sus familiares y conocidos que había intentado comprar contenido íntimo por internet. Además, llegaron a amenazarlo con enviar personas hasta su casa.
La denuncia por estafa y extorsión en Berisso
Ante las intimidaciones, el joven decidió interrumpir la comunicación y se presentó ante la Policía para radicar la denuncia.
El caso quedó bajo investigación como una presunta estafa seguida de extorsión. Los investigadores deberán establecer ahora quiénes administraban el perfil, desde dónde se realizaron las comunicaciones y cuál fue el destino final del dinero transferido.
Según informaron medios locales, una de las operaciones habría sido dirigida hacia una cuenta bancaria a nombre de una mujer. Sin embargo, todavía no se pudo determinar si la titular de esa cuenta participó de manera directa en la maniobra o si su identidad y cuenta fueron utilizadas por terceros.
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