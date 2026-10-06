Estafa por WhatsApp: clonaron la cuenta de un empresario, ofrecían dólares y citaban a víctimas para robarles
Ocho personas fueron detenidas en Ituzaingó. La banda ofrecía las divisas y luego atacaba a sus víctimas con el método “piraña”.
La maniobra comenzaba de manera sigilosa mediante una estafa de WhatsApp: un mensaje desde una cuenta clonada de un conocido empresario gastronómico, una oferta para comprar dólares a precio tentador y una cita en un punto de encuentro. Detrás se escondía un plan para emboscar y asaltar a las víctimas.
El engaño derivaba en un robo violento. Cuando la persona llegaba al punto acordado, un grupo de delincuentes aparecía en motos y con un auto de apoyo. Armados, rodeaban a la víctima y concretaban el robo bajo la modalidad conocida como “piraña”.
Dos hechos ocurridos el 18 y el 21 de septiembre habían quedado vinculados a esta mecánica: uno tuvo como víctima a D.B., de 75 años, vecino de Castelar, y otro a F.M., de 23 años, domiciliado en Merlo. Ambas secuencias quedaron grabadas en videos.
Los casos derivaron en una investigación a cargo de la Estación de Policía Departamental Sureste (EPDS) de Ituzaingó, que permitió reconstruir el funcionamiento de una organización criminal con aristas internacionales.
La primera caída: un auto detectado por las cámaras
El avance de la investigación llevó a los efectivos a identificar un Volkswagen Gol Trend gris como el auto de apoyo utilizado en los asaltos. La pista permitió desplegar un operativo cerrojo luego de que el Centro de Operaciones Metropolitano (COM) de Ituzaingó localizara el vehículo y emitiera una alerta mediante el sistema de lectura de patentes.
El procedimiento se concretó en la intersección de las calles José María Paz y Barcala, donde los efectivos interceptaron el auto y detuvieron a cuatro hombres de nacionalidad colombiana.
Entre ellos estaba D.A.O., de 41 años y domiciliado en Moreno, quien manejaba el vehículo. También fueron detenidos O.A.M., de 33 años y residente en Constitución; A.D., de 30 y con domicilio en La Plata; y J.G.R..
Dentro del Gol Trend, los agentes encontraron una pistola 9 milímetros que resultó ser una réplica, dinero, cuatro teléfonos celulares y la ropa usada en los robos investigados.
Sin embargo, faltaba encontrar a los demás integrantes de la organización criminal.
Una falsa compra de dólares
Con cuatro sospechosos ya detenidos, la investigación tomó otro rumbo. Con autorización del fiscal de la UFI N° 1 de Ituzaingó, los policías decidieron utilizar el mismo mecanismo con el que actuaba la banda: les siguieron la corriente y simularon ser clientes que querían comprar dólares.
El contacto avanzó y los delincuentes fijaron un punto de encuentro para concretar el supuesto intercambio de divisas. La cita quedó establecida en la calle Lucero al 1400, en Ituzaingó.
En el lugar fueron detenidos A.A.A.C., de 33, domiciliado en Hurlingham; y tres residentes de la Ciudad de Buenos Aires: T.F.L., de 21 años, S.J.L.D., de 28, y A.M.O., de 39.
En el procedimiento fueron secuestrados cinco celulares, un Ford Focus gris y una moto Bajaj Rouser NS400Z, ambos vehículos sin impedimentos registrados.
Tras los dos procedimientos, los ocho detenidos quedaron a disposición de la Justicia. Para los investigadores, la secuencia permitió desarticular una organización criminal de altísima peligrosidad, con vasta experiencia para las estafas telefónicas y robos a mano armada.
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