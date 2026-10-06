Estafa por WhatsApp: clonaron la cuenta de un empresario, ofrecían dólares y citaban a víctimas para robarles

El procedimiento se concretó en la intersección de las calles José María Paz y Barcala, donde los efectivos interceptaron el auto y detuvieron a cuatro hombres de nacionalidad colombiana.

Los primeros cuatro cayeron junto al auto que usaban como apoyo durante los robos

Entre ellos estaba D.A.O., de 41 años y domiciliado en Moreno, quien manejaba el vehículo. También fueron detenidos O.A.M., de 33 años y residente en Constitución; A.D., de 30 y con domicilio en La Plata; y J.G.R..

Dentro del Gol Trend, los agentes encontraron una pistola 9 milímetros que resultó ser una réplica, dinero, cuatro teléfonos celulares y la ropa usada en los robos investigados.

Sin embargo, faltaba encontrar a los demás integrantes de la organización criminal.

Una falsa compra de dólares

Dos autos, una moto y demás elementos secuestrados, entre ellos, un árma tipo réplica

Con cuatro sospechosos ya detenidos, la investigación tomó otro rumbo. Con autorización del fiscal de la UFI N° 1 de Ituzaingó, los policías decidieron utilizar el mismo mecanismo con el que actuaba la banda: les siguieron la corriente y simularon ser clientes que querían comprar dólares.

El contacto avanzó y los delincuentes fijaron un punto de encuentro para concretar el supuesto intercambio de divisas. La cita quedó establecida en la calle Lucero al 1400, en Ituzaingó.

En el lugar fueron detenidos A.A.A.C., de 33, domiciliado en Hurlingham; y tres residentes de la Ciudad de Buenos Aires: T.F.L., de 21 años, S.J.L.D., de 28, y A.M.O., de 39.

La investigación estuvo a cargo de la Estación de Policía Departamental Sureste (EPDS) de Ituzaingó

En el procedimiento fueron secuestrados cinco celulares, un Ford Focus gris y una moto Bajaj Rouser NS400Z, ambos vehículos sin impedimentos registrados.

Tras los dos procedimientos, los ocho detenidos quedaron a disposición de la Justicia. Para los investigadores, la secuencia permitió desarticular una organización criminal de altísima peligrosidad, con vasta experiencia para las estafas telefónicas y robos a mano armada.