“Mientras las mujeres siguen siendo víctimas de femicidios en Argentina, el Estado desmantela las herramientas destinadas a prevenir las violencias y proteger a quienes están en riesgo. Detrás de cada recorte presupuestario hay mujeres que encuentran menos recursos para salir de situaciones de violencia, menos posibilidades de acceder a la justicia y menos respuestas por parte del Estado. Prevenir las violencias por motivos de género no es una decisión discrecional de los gobiernos, sino una obligación del Estado en materia de derechos humanos”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

En este contexto, el Gobierno nacional se abstuvo de votar en favor de una resolución de Naciones Unidas para intensificar los esfuerzos para prevenir y eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas. La delegación argentina cuestionó ante la Asamblea de la ONU la existencia de los homicidios basados en género y sostuvo que el género “debe entenderse en el marco de la distinción biológica entre los dos sexos”. También rechazó el derecho al aborto “como respuesta a la violencia contra mujeres y niñas” y cuestionó el derecho de las niñas y niños a recibir educación sexual.

Multitudinaria marcha Ni Una Menos en Congreso y otras partes del país.

Barreras en el acceso a los derechos sexuales y reproductivos: otra forma de violencia

El retroceso de las políticas de salud sexual y reproductiva también tiene consecuencias concretas sobre la autonomía y los derechos de mujeres y niñas. El desmantelamiento de programas estatales, el drástico recorte de métodos anticonceptivos, la falta de medicamentos esenciales para el acceso al aborto y el debilitamiento de políticas clave como la prevención de embarazos no intencionales en la adolescencia y la Educación Sexual Integral (ESI) profundizan las barreras para acceder a información y servicios esenciales de salud.

A este escenario de retrocesos a nivel nacional se suman las decisiones de gobiernos locales que restringen el acceso a derechos reconocidos por ley.

Violencia de género digital: un desafío que requiere respuestas urgentes

La violencia por motivos de género también se ejerce en los entornos digitales. Lejos de tratarse de hechos aislados, representan una problemática cada vez más urgente de atención: en tan solo dos años, según informó a esta organización el Ministerio de Justicia, la cantidad de víctimas asistidas por violencia de género digital a través de la Línea 144 aumentó un 532%: pasó de 34 en 2023 a 215 en 2025.

Sus consecuencias van mucho más allá de lo que sucede en la pantalla. La violencia de género digital afecta la salud mental , la libertad de expresión y en el ejercicio de derechos. En el caso de niñas y adolescentes, su impacto es particularmente significativo. Según datos de la Defensoría del Pueblo de la Nación, 8 de cada 10 reconocen efectos negativos en su salud mental, 6 de cada 10 en sus relaciones sociales y 3 de cada 10 en su rendimiento escolar.

Las escuelas tienen un rol fundamental en la prevención y el abordaje de estas violencias, aun cuando ocurran fuera del establecimiento educativo. Sin embargo, muchas veces no cuentan con las herramientas necesarias para intervenir. Frente a este escenario, junto con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) lanzamos "La escuela frente a la violencia digital: herramientas para prevenir, detectar y acompañar ”; una guía que busca fortalecer las capacidades de las instituciones educativas para detectar, acompañar y promover respuestas integrales frente a estas violencias desde un enfoque de derechos humanos.