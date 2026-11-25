El río Paraná alcanzó en Rosario los 4,99 metros y quedó a un centímetro del nivel de alerta
Desde el Instituto Nacional del Agua adviertieron que las condiciones actuales podrían prolongarse durante los próximos meses.
El río Paraná alcanzó este martes los 4,99 metros frente a Rosario y quedó a apenas un centímetro del nivel de alerta, establecido en los 5 metros. Según la medición de la Prefectura Naval Argentina (PNA), el cauce subió 8 centímetros respecto del registro anterior, correspondiente al lunes 23, cuando había marcado 4,91 metros y la tendencia creciente mantiene la atención sobre las zonas costeras y los sectores bajos próximos a la ribera.
El nivel actual también se encuentra a 31 centímetros de la marca de 5,30 metros, establecida como referencia para la evacuación de las personas asentadas en los sectores cercanos al cauce. Mientras tanto, la presencia de camalotes y el avance del agua forman parte del panorama que se observa en distintos puntos de la costa rosarina.
En este contexto, Juan Borús, especialista del Instituto Nacional del Agua (INA), señaló que el Paraná finalizará noviembre por encima de los 5 metros. Sin embargo, aclaró que no necesariamente se espera un nuevo pico de mayor magnitud, sino un escenario caracterizado por alturas elevadas que podrían sostenerse durante un período prolongado, incluso en los próximos meses.
Mientras tanto, el Gobierno de Santa Fe y organismos nacionales monitorean las consecuencias del fenómeno de El Niño en distintos puntos de la provincia y de la cuenca del Plata. La situación adquiere mayor relevancia por los registros de ciudades ubicadas río arriba, donde el agua ya superó los parámetros que activan las alertas más altas.
La fluctuación diaria de la altura del agua forma parte de un contexto regional marcado por el aumento del caudal y por el traslado de materiales que la corriente arrastra desde diferentes zonas de la cuenca. Las autoridades provinciales y nacionales siguen la situación local en paralelo con la emergencia ambiental que afecta a otros territorios alcanzados por El Niño.
Entre Ríos registra 81 familias y 98 personas afectadas por la creciente
La crecida del Paraná también afecta a Entre Ríos, donde 81 familias y 98 personas permanecen afectadas al cierre del último informe de Defensa Civil provincial. El relevamiento consigna 14 personas y una familia evacuadas, 65 familias y 22 personas autoevacuadas, y otras 15 familias y 62 personas en situación de aislamiento. Los registros de individuos y grupos familiares se presentan de forma separada, ya que el organismo no especifica la cantidad de integrantes por hogar.
Según el medio local ElOnce, Paraná concentra la mayor parte de los afectados: 14 personas permanecen en el punto de evacuación del mirador de Bajada Grande, mientras que Protección Civil municipal contabiliza 50 familias autoevacuadas y 62 personas aisladas. El río se ubica en 5,63 metros, por encima del nivel de evacuación fijado en 5 metros, con comportamiento estacionario.
En La Paz, continúa una familia evacuada y nueve autoevacuadas. La altura del río llega a 6,10 metros, con tendencia estacionaria: supera el umbral de alerta de 5,80 metros, aunque se mantiene cinco centímetros por debajo del nivel de evacuación, establecido en 6,15 metros. En Las Cuevas, seis familias se autoevacuaron y otras 15 permanecen aisladas, según informó la presidenta comunal al coordinador de zona. La condición de aislamiento no implica que esas familias hayan abandonado sus viviendas.
Por su parte, Victoria suma 22 personas autoevacuadas: el río marca 5,24 metros, 34 centímetros por encima del parámetro de evacuación local, fijado en 4,90 metros. En Hernandarias, el agua alcanza 6,23 metros —por encima del umbral de evacuación de 6 metros—, aunque sin evacuados registrados. Diamante registra 5,82 metros, también sobre su referencia local de 5,50 metros. Ambas estaciones presentan comportamiento estacionario. Ibicuy, en tanto, se mantiene en 1,15 metros, por debajo de los niveles de alerta y evacuación fijados en 2 y 2,30 metros respectivamente.
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