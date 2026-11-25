Entre Ríos registra 81 familias y 98 personas afectadas por la creciente

La crecida del Paraná también afecta a Entre Ríos, donde 81 familias y 98 personas permanecen afectadas al cierre del último informe de Defensa Civil provincial. El relevamiento consigna 14 personas y una familia evacuadas, 65 familias y 22 personas autoevacuadas, y otras 15 familias y 62 personas en situación de aislamiento. Los registros de individuos y grupos familiares se presentan de forma separada, ya que el organismo no especifica la cantidad de integrantes por hogar.

Según el medio local ElOnce, Paraná concentra la mayor parte de los afectados: 14 personas permanecen en el punto de evacuación del mirador de Bajada Grande, mientras que Protección Civil municipal contabiliza 50 familias autoevacuadas y 62 personas aisladas. El río se ubica en 5,63 metros, por encima del nivel de evacuación fijado en 5 metros, con comportamiento estacionario.

En La Paz, continúa una familia evacuada y nueve autoevacuadas. La altura del río llega a 6,10 metros, con tendencia estacionaria: supera el umbral de alerta de 5,80 metros, aunque se mantiene cinco centímetros por debajo del nivel de evacuación, establecido en 6,15 metros. En Las Cuevas, seis familias se autoevacuaron y otras 15 permanecen aisladas, según informó la presidenta comunal al coordinador de zona. La condición de aislamiento no implica que esas familias hayan abandonado sus viviendas.

Por su parte, Victoria suma 22 personas autoevacuadas: el río marca 5,24 metros, 34 centímetros por encima del parámetro de evacuación local, fijado en 4,90 metros. En Hernandarias, el agua alcanza 6,23 metros —por encima del umbral de evacuación de 6 metros—, aunque sin evacuados registrados. Diamante registra 5,82 metros, también sobre su referencia local de 5,50 metros. Ambas estaciones presentan comportamiento estacionario. Ibicuy, en tanto, se mantiene en 1,15 metros, por debajo de los niveles de alerta y evacuación fijados en 2 y 2,30 metros respectivamente.