Comunicado del municipio de Lanús por la explosión en Remedios de Escalada: a dónde llevaron a los heridos

Comunicado de Metrogas tras la explosión por escape de gas en Remedios de Escalada

En el lugar se encontraban trabajando intensamente personal de Bomberos, Defensa Civil, Seguridad y Salud del Municipio de Lanús, así como también dotaciones de bomberos de otros municipios cercanos que se acercaron para intentar sofocar el impresionante incendio provocado por la explosión.

Imágenes registradas por los propios vecinos daban cuenta de la magnitud del desastre. El hecho ocurrió en una esquina y destruyó por completo un local que funcionaba como fiambrería. Tras la explosión, el fuego se esparció hacia otros negocios de la cuadra.

Producto de la gravedad del escape, todas las calles aledañas permanecen cortadas y aseguradas por los equipos de rescate.