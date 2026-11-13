Comunicado del municipio de Lanús por la explosión en Remedios de Escalada: a dónde llevaron a los heridos
Desde la Municipalidad brindaron detalles oficiales respecto a la explosión provocada por la rotura de un caño de gas.
Al menos 20 personas resultaron heridas, cinco de ellas de gravedad, tras una impresionante explosión ocurrida en la localidad bonaerense de Remedios de Escalada a raíz de la rotura de un caño de gas. Así lo confirmó el municipio de Lanús mediante un comunicado oficial.
De acuerdo con lo informado desde el municipio, el incidente se produjo cuando personal de empresa MetroGAS realizaba trabajos de renovación de redes en el partido de Lanús y una máquina dañó uno de los caños de la red de distribución, lo que derivó en una explosión en la intersección de las calles Beltrán y Del Valle Iberlucea en la localidad de Remedios de Escalada.
“Al momento, se reportan 20 personas heridas, cinco de ellas de gravedad”, confirmaron desde la Municipalidad de Lanús en un comunicado compartido minutos después del mediodía.
Según detallaron, los heridos más graves fueron trasladados al Hospital Interzonal de Agudos Evita, mientras que los demás fueron llevados al Hospital Local General de Agudos "Dr. Arturo Melo" de Lanús, y a la Unidad Sanitaria Municipal Dr. Luis. A. Máspero, que se encuentra en la zona.
Explosión en Remedios de Escalada: evacuaron a los vecinos de la zona
En paralelo, confirmaron que decenas de vecinos de la zona fueron evacuados por prevención.
En el lugar se encontraban trabajando intensamente personal de Bomberos, Defensa Civil, Seguridad y Salud del Municipio de Lanús, así como también dotaciones de bomberos de otros municipios cercanos que se acercaron para intentar sofocar el impresionante incendio provocado por la explosión.
Imágenes registradas por los propios vecinos daban cuenta de la magnitud del desastre. El hecho ocurrió en una esquina y destruyó por completo un local que funcionaba como fiambrería. Tras la explosión, el fuego se esparció hacia otros negocios de la cuadra.
Producto de la gravedad del escape, todas las calles aledañas permanecen cortadas y aseguradas por los equipos de rescate.
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