Impactante video desde el aire: así se ve la destrucción por la explosión en Remedios de Escalada

En medio de la calle cortada y a muy pocos metros del fuego, se distingue claramente la estructura de la camioneta estacionada perteneciente a la cuadrilla de Metrogas. El panorama general refleja una verdadera zona de desastre, con escombros esparcidos por toda la vía pública, vallas derribadas y una densa humareda que cubre los techos de las viviendas linderas.