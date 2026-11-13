Impactante video desde el aire: así se ve la destrucción por la explosión en Remedios de Escalada
Un nuevo video grabado desde las alturas muestra la magnitud de la explosión y el arduo operativo de los bomberos para sofocar las llamas tras el escape de gas.
La conmoción por la violenta explosión en el centro de Remedios de Escalada suma un nuevo registro visual. En las últimas horas, trascendió un impactante video grabado desde el aire que permite dimensionar con total claridad la gravedad del siniestro originado por la rotura de un caño de gas.
El fuego descontrolado en Remedios de Escalada y el trabajo de los bomberos desde las alturas
El nuevo registro aéreo brinda una perspectiva escalofriante del nivel de destrucción en la zona. En la grabación se observa cómo el fuego descontrolado consumió gran parte de la estructura del local comercial, con enormes llamas que brotan desde el interior del edificio dañado.
Las imágenes desde las alturas también exponen el intenso y peligroso operativo desplegado por los equipos de rescate. Múltiples bomberos se encuentran trabajando sobre la calle, utilizando varias mangueras en simultáneo para arrojar potentes chorros de agua directamente hacia el corazón del incendio con el objetivo de sofocarlo.
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En medio de la calle cortada y a muy pocos metros del fuego, se distingue claramente la estructura de la camioneta estacionada perteneciente a la cuadrilla de Metrogas. El panorama general refleja una verdadera zona de desastre, con escombros esparcidos por toda la vía pública, vallas derribadas y una densa humareda que cubre los techos de las viviendas linderas.
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