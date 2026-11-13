Comunicado de Metrogas tras la explosión por escape de gas en Remedios de Escalada
Tras el desastre en el centro comercial, la empresa distribuidora emitió su comunicado oficial explicando el origen de la explosión y el escape de gas.
Tras el dramático estallido que sacudió y destruyó parte del centro comercial de la localidad bonaerense de Remedios de Escalada, la compañía prestadora del servicio rompió el silencio. A través de un documento oficial, Metrogas detalló cómo se originó la violenta fuga de gas que derivó en la posterior explosión.
El texto completo con el comunicado de Metrogas
En medio de la conmoción y el trabajo a contrarreloj de los equipos de rescate en la intersección de las calles Beltrán e Iberlucea, la empresa distribuidora brindó su versión de los hechos. A continuación, el texto oficial difundido por la compañía:
"MetroGAS realizaba trabajos programados de renovación de redes en las calles Iberlucea y Av. H. Irigoyen, Remedios de Escalada, partido de Lanús. Este trabajo de renovación se realizaba sin presencia de gas.
IMPORTANTE: Javier Milei firmó el Decreto 614/2025 y se traslada un feriado previsto para antes de que termine noviembre
Una máquina dañó uno de los caños de la red de distribución, generando un escape de gas. Mientras la empresa se encontraba reparando el escape, ocurrió una explosión. Dos operarios resultaron heridos por el accidente y fueron trasladados.
En el lugar interviene personal de bomberos para tratar de sofocar el fuego, personal de Defensa Civil trabaja en la evacuación de las viviendas linderas a la explosión y MetroGAS, trabaja en el corte de gas."
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario