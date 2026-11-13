Impactantes videos de la explosión por escape de gas en Remedios de Escalada: se escuchan gritos desgarradores
Las grabaciones exponen la magnitud de la brutal explosión por el escape de gas en Remedios de Escalada. Se observa el fuego descontrolado y desesperación.
El pánico se apoderó del centro comercial tras la brutal explosión en Remedios de Escalada. En las últimas horas, salieron a la luz impactantes videos grabados por los testigos que exponen la magnitud del desastre, el fuego descontrolado y los gritos desgarradores de los vecinos pidiendo auxilio de forma desesperada tras el escape de gas.
Los videos de la explosión y la camioneta de Metrogas
Las impactantes secuencias audiovisuales captadas por los transeúntes dan cuenta del infierno que se desató en la zona. En las imágenes se observa un fuego descontrolado consumiendo la totalidad de la planta baja del edificio donde funcionaba la quesería y fiambrería. A escasos metros de las fuertes llamas, quedó estacionada una camioneta blanca perteneciente a la empresa Metrogas, rodeada de vallas de seguridad y escombros esparcidos por toda la vereda.
El clima de tensión en el lugar es absoluto. Mientras una densa columna de humo negro se eleva hacia el cielo tapando los edificios aledaños y oscureciendo la cuadra, durante las grabaciones se escuchan gritos desgarradores de personas que observan el desastre e intentan alejarse del peligro inminente.
Además, los distintos videos difundidos a través de las redes sociales muestran el rápido arribo del personal de emergencias. En las imágenes se puede ver a operarios con cascos amarillos e indumentaria de seguridad trabajando a contrarreloj para acordonar la zona, intentar contener el avance del fuego y brindar asistencia.
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