Impactantes videos de la explosión por escape de gas en Remedios de Escalada: se escuchan gritos desgarradores

Los videos de la explosión y la camioneta de Metrogas

Las impactantes secuencias audiovisuales captadas por los transeúntes dan cuenta del infierno que se desató en la zona. En las imágenes se observa un fuego descontrolado consumiendo la totalidad de la planta baja del edificio donde funcionaba la quesería y fiambrería. A escasos metros de las fuertes llamas, quedó estacionada una camioneta blanca perteneciente a la empresa Metrogas, rodeada de vallas de seguridad y escombros esparcidos por toda la vereda.