Escape de gas en Remedios de Escalada: una explosión dejó al menos dos heridos

Metrogas y el origen de la fuga de gas en el centro

Según los primeros reportes brindados por testigos en el lugar, la emergencia se desató en la concurrida intersección de las calles Beltrán e Iberlucea, reconocida por ser la arteria principal del centro comercial de la ciudad. Producto de la gravedad del escape, todas las calles aledañas permanecen cortadas y aseguradas por los equipos de rescate.