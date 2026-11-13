Escape de gas en Remedios de Escalada: una explosión dejó al menos dos heridos
Un escape de gas destruyó una quesería en el centro de Remedios de Escalada. El hecho dejó dos heridos y mantienen todas las calles cortadas.
Un dramático escenario de destrucción se vive este viernes tras reportarse un escape de gas en la localidad bonaerense de Remedios de Escalada. El impactante siniestro provocó destrozos totales en un reconocido local comercial de la zona, dejando un saldo de al menos dos personas heridas.
IMPORTANTE: IMÁGENES SENSIBLES: Rugbier molió a palos a un hombre porque creyó que había mirado a su pareja
Metrogas y el origen de la fuga de gas en el centro
Según los primeros reportes brindados por testigos en el lugar, la emergencia se desató en la concurrida intersección de las calles Beltrán e Iberlucea, reconocida por ser la arteria principal del centro comercial de la ciudad. Producto de la gravedad del escape, todas las calles aledañas permanecen cortadas y aseguradas por los equipos de rescate.
El inmueble que resultó severamente dañado por el evento corresponde a una histórica quesería y fiambrería que también comercializaba vinos. Las primeras informaciones y fotografías de la zona confirman que el local comercial quedó prácticamente destruido en su fachada y estructura interna.
Fuentes vecinales indicaron que, minutos antes del incidente, se estaban llevando a cabo unas obras por encargo de la empresa Metrogas sobre la vía pública. Estas tareas de mantenimiento habrían desencadenado el grave accidente que, hasta el momento, reporta dos personas con lesiones, mientras se aguarda el parte médico oficial y el peritaje de los bomberos.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario