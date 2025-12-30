Cortes de luz en el AMBA: más de 45.000 usuarios siguen sin electricidad en víspera de Año Nuevo
La mayoría de los hogares afectados dependen de Edesur, pero también hay clientes de Edenor a oscuras. Los cortes de luz empezaron por la tarde.
Más de 45.000 hogares reportaron cortes de luz este martes, en vísperas de Año Nuevo, en distintos puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires, que le corresponden a las compañías Edenor y Edesur. Podrían estar vinculados a la ola de calor.
Los cortes de luz fueron reportados entre las 15.35 y las 15.55, con una notable mayoría, unos 42.957 hogares, ubicados en el área en la cual opera Edesur. El resto de los clientes pertenece a la zona de Edenor, con 2.390 afectados.
Según informó el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) en su sitio web, ocurrieron cortes de media tensión en los partidos bonaerenses de Berazategui, Quilmes, Esteban Echeverría, Ezeiza, Almirante Brown, Lomas de Zamora, Ituzaingó, San Fernando y Pilar.
Como resultado, se vieron afectados los clientes de Edenor en las localidades de Pilar, San Fernando, Tres de Febrero, Escobar, General Rodríguez, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Malvinas Argentinas, Marcos Paz, Merlo, Moreno, Morón, San Isidro, Tigre, Vicente López y San Miguel.
También se registraron cortes de media tensión en los barrios porteños de Parque Avellaneda, Parque Patricios, Floresta, San Nicolás y Villa Crespo, además de episodios reportados en Villa Ortúzar (53 hogares) y en el área del Aeroparque Jorge Newbery, en Palermo.
Los cortes de luz más recientes serían producto de la ola de calor, entre otras cuestiones. Esta semana la temperatura máxima superó los 38 grados en el AMBA, y de hecho personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) tuvo que asistir a más de 200 personas por ese motivo.
El último informe oficial detalla que en la jornada del 20 de diciembre se le brindó ayuda a 208 adultos, 11 menores y 41 de todos ellos necesitó del traslado a hospitales porteños.
Para reclamar por cortes de luz en la zona del AMBA, tanto a cargo de Edenor como de Edesur, el ENRE puso a disposición del público un formulario vía web, con la debida advertencia de que el primer paso es reportar el evento en los sitios oficiales de esas compañías.
