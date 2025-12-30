Cortes de luz en el AMBA: más de 45.000 usuarios siguen sin electricidad en víspera de Año Nuevo

Los cortes de luz más recientes serían producto de la ola de calor, entre otras cuestiones. Esta semana la temperatura máxima superó los 38 grados en el AMBA, y de hecho personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) tuvo que asistir a más de 200 personas por ese motivo.

El último informe oficial detalla que en la jornada del 20 de diciembre se le brindó ayuda a 208 adultos, 11 menores y 41 de todos ellos necesitó del traslado a hospitales porteños.

Para reclamar por cortes de luz en la zona del AMBA, tanto a cargo de Edenor como de Edesur, el ENRE puso a disposición del público un formulario vía web, con la debida advertencia de que el primer paso es reportar el evento en los sitios oficiales de esas compañías.