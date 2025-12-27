Ola de calor: más de 21.000 usuarios del AMBA padecen cortes de luz
El calor imperante, con temperaturas superiores a 35° en la zona más poblada del país, desemboca en una mayor presión sobre la red eléctrica y cortes de energía.
La ola de calor sigue azogando a gran parte del territorio argentino y en particular al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con temperaturas superiores a los 35° y sensación térmica que roza los 40°.
Ello provoca un aumento en el consumo de electricidad por parte de los hogares, especialmente para refrigeración, elevando la presión sobre la red eléctrica que surte a la región más poblada del país.
En ese marco, por estas horas se producen cortes masivos de energía eléctrica, afectando a más de 21.000 usuarios. En concreto, 19.681 del área que cubre Edesur y 1.416 del área de Edenor, según el reporte del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) de las 16.45 de este sábado.
No obstante, en las primeras horas de la tarde los hogares sin luz habían superado los 27.000, y no se descarta que con el transcurrir del día y con los registros térmicos todavía muy elevados, el número actual de afectados pueda ascender.
Barrios porteños como Belgrano, Palermo, Villa Urquiza, Flores, Mataderos y Parque Chacabuco, así como distritos del conurbano como Ezeiza, Lanús, Quilmes, Berazategui, Avellaneda, Almirante Brown, Escobar, General Rodríguez, Escobar, Hurlingham, Malvinas Argentinas, Moreno, Pilar, San Fernando, San Miguel y Tigre, son los más afectados por los cortes de energía eléctrica en la red de Edesur y Edenor.
Ola de calor: cómo sigue en las próximas horas
En cuanto a las temperaturas, para las próximas horas de este sábado se prevé que la máxima continúe alrededor de 33° en la Ciudad y el conurbano bonaerense, descendiendo paulatinamente hasta 25° hacia la medianoche.
Para el domingo se pronostica un relativo alivio en cuanto a los registros térmicos, ya que la máxima solo llegará a 30°, desde la mínima de 23° que se registrará a primera hora de la mañana.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario