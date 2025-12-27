Ola de calor: más de 21.000 usuarios del AMBA padecen cortes de luz

mapa cortes de luz

Ola de calor: cómo sigue en las próximas horas

En cuanto a las temperaturas, para las próximas horas de este sábado se prevé que la máxima continúe alrededor de 33° en la Ciudad y el conurbano bonaerense, descendiendo paulatinamente hasta 25° hacia la medianoche.

Para el domingo se pronostica un relativo alivio en cuanto a los registros térmicos, ya que la máxima solo llegará a 30°, desde la mínima de 23° que se registrará a primera hora de la mañana.