Terror en Villa Luzuriaga: los bajaron del auto para robarles y su hija con parálisis quedó atrapada
Una pareja de Villa Luzuriaga tuvo que negociar con un grupo de delincuentes para poner a salvo a su hija de 10 años, que tiene una discapacidad.
Una familia de Villa Luzuriaga, en el partido bonaerense de La Matanza, vivió un momento de terror este viernes por la mañana, cuando un grupo de delincuentes les robó la camioneta con su hija de 10 años todavía sentada en el interior porque tiene una discapacidad y no puede moverse por sus propios medios.
Por mucho que haya cámaras de seguridad en la vía pública, nada evitó que cuatro hombres armados asaltaran a la pareja en la puerta de su casa e intentaran llevarse su camioneta doble cabina sin reparar en que la nena de 10 años seguía adentro, y que no podía bajar por sus propios medios porque tiene parálisis.
Los padres de la nena lograron llegar al asiento del acompañante para bajarla de la camioneta mientras la abuela de la pequeña se acercó al vehículo por el asiento del conductor para lograr liberarla.
A los gritos y mientras todavía les apuntaban con las armas, los adultos lograron bajar a la nena y recién en ese momento los delincuentes se percataron de sus limitaciones de movimiento, por lo que dejaron que el padre sacara un triciclo especial de la caja de la camioneta.
En un video del episodio que trascendió en las últimas horas se puede escuchar a la nena gritar "¡Por favor, por favor, que no me hagan nada!", mientras los ladrones corrían a sus padres y rodeaban la camioneta.
Para colmo, los ladrones se llevaron hasta las billeteras de los adultos y huyeron con la camioneta sin repercusiones. La única pista de su paradero es que compraron comida rápida con una de las tarjetas de las víctimas cerca del lugar del robo, todavía dentro del partido bonaerense de La Matanza.
La Policía comenzó a buscar a los ladrones pero todavía no hay rastros de ellos. Mientras tanto, ya se abrió una causa en la justicia.
