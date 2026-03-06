Terror en Villa Luzuriaga: los bajaron del auto para robarles y su hija con parálisis quedó atrapada

asalto nena auto2

Para colmo, los ladrones se llevaron hasta las billeteras de los adultos y huyeron con la camioneta sin repercusiones. La única pista de su paradero es que compraron comida rápida con una de las tarjetas de las víctimas cerca del lugar del robo, todavía dentro del partido bonaerense de La Matanza.

La Policía comenzó a buscar a los ladrones pero todavía no hay rastros de ellos. Mientras tanto, ya se abrió una causa en la justicia.