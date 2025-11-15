No hay víctimas fatales tras la explosión en Ezeiza: los serenos tienen heridas leves
Las fábricas afectadas por las llamas no tenían personal trabajando en el momento de la tragedia, según informó Nancy Pazos en C5N.
Tras la tragedia que sacudió a Buenos Aires en la noche de este viernes, luego de que se incendiaran varias fábricas en el Polo Industrial de Ezeiza a raíz de una feroz explosión, Nancy Pazos dio la mejor de las noticias al aire de "Inteligencia Artesanal" (C5N): "No hay víctimas fatales", comenzó indicando la conductora.
"Qué buena noticia que tenemos antes de culminar: no hay víctimas fatales. Las fábricas estaban cerradas y los serenos están con heridas leves", contó la conductora. "Yo veo esas imágenes y uno no puede creer que no hay muerto nadie. Me vuelve el alma al cuerpo", añadió.
Impactante video: así se sintió la explosión a metros del accidente en Ezeiza
El fuerte incendio y explosión que sacudió la noche de este viernes en el límite de Ezeiza y Cañuelas dejó varias imágenes dramáticas: videos que circularon rápidamente en redes sociales capturaron el momento exacto del estallido, mostrando a numerosos operarios corriendo despavoridos para ponerse a salvo.
El siniestro se produjo en una productora agroquímica ubicada dentro del Polo Industrial Spegazzini, en Cañuelas, y no en la fábrica de pinturas Sinteplast, como se reportó inicialmente.
El impacto fue de tal magnitud que una columna de humo de varios metros fue visible a kilómetros de distancia. El lugar se encuentra actualmente sitiado por varias dotaciones de bomberos que trabajan intensamente para controlar el fuego de grandes dimensiones.
En tanto, testigos ocasionales del siniestro usaron las redes sociales para divulgar impresionantes imágenes de la deflagración que produjo el accidente, sacudiendo a toda la zona. Uno de ellos es realmente impresionante: el momento de la explosión y la reacción de los operarios.
Gastón Granados, intendente de Ezeiza, contó que estallaron los vidrios de su casa
Gastón Granados, intendente de Ezeiza, habló con Nancy Pazos al aire de "Inteligencia Artesanal" (C5N) y aseguró: "Es todo muy confuso. Hubo una fuerte explosión en el Parque Industrial. Estamos trabajando fuertemente para apagar el fuego y después para ver qué es lo que ocurrió, pero todavía no sabemos por el fuego".
Y añadió: "Estamos tratando de acercarnos al lugar, pero el fuego arde y son varias las industrias que están siendo alcanzadas por el fuego. La explosión fue tremenda", reveló el funcionario, al mismo tiempo que contó su experiencia personal al momento del estallido. "Yo vivo a 15 cuadras de ahí, explotaron los vidrios de mi casa, estamos evacuando a toda mi familia, fue tremendo", contó.
"Esto está lejos del Aeropuerto de Ezeiza, hay unos 5 o 6 kilómetros... No podemos determinar todavía si era una avioneta que despegó de ahí o no", indicó.
