El crudo testimonio del Paz Martínez tras la explosión en el Polo Industrial de Ezeiza: "Nunca escuché algo así"

paz martinez ezeiza

En el programa Inteligencia Artesanal, en C5N, con la conducción de Nancy Pazos, el intérprete recordó: "Fue algo dantesco. Fue muy grave, pero gracias a Dios estamos bien". Destacó que estaba junto a su esposa, y que su hijo que vive en Canning "escuchó como un golpe en su garage".

El artista destacó que en el club privado El Ombúdonde vive permanentemente están "todos comunicados y encerrados", ya que hay recomendaciones de varios municipios por la nube tóxica que hay como consecuencia de la explosión y el fuego.

"Esta tragedia visibiliza el trabajo formidable de la Policía y de los Bomberos. Cómo se arriesga por nosotros", subrayó sobre la actividad de los agentes que llegan al lugar en el suoreste de la Provincia de Buenos Aires.

Todo ocurrió pasadas las 21 cuando un impactante incendio se desató en el polo industrial de Carlos Spegazzini, tras una serie de explosiones cuyo origen aún no fue determinado. El fuego, que llegó a superar los 20 metros de altura, se extendió sin control durante toda la noche y obligó a la intervención de numerosas dotaciones de bomberos, agentes de la Policía Bonaerense y servicios de emergencia. Más de 20 personas resultaron heridas.

Según el reporte del gobierno bonaerense, ocho personas fueron derivadas a hospitales provinciales. Siete de ellas presentaban golpes, heridas o cortes menores y síntomas por inhalación de humo, mientras que un herido sufrió una fractura expuesta en uno de sus brazos, detalló el ministro de Salud de Axel Kicillof, Nicolás Kreplak.

Además, desde el sector de las clínicas privadas precisaron que 20 vecinos necesitaron asistencia médica. Los heridos fueron trasladados al Hospital Interzonal de Ezeiza y a centros de salud de Canning. Carlos Santoro, director de la Clínica Monte Grande, confirmó a TN que los afectados llegaron con quemaduras y cortes por vidrios rotos: "Estamos con código rojo. Algunos heridos son vecinos que se lastimaron en sus casas. Ninguno está en riesgo de vida".