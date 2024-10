Comunicado de la Facultad de Medicina de la UBA por la toma

facultad medicina

Las autoridades de la Facultad de Ciencias Médicas de la UBA emitieron hoy un comunicado para rechazar la toma del edificio y aseguraron que "la medida tomada por un grupo de personas es inconsulta y no representa la opinión de la mayoría de docentes, alumnos y no docentes". Confirmaron además que, a pesar de la medida, está garantizada la cursada en todas las carreras que se dictan en dicha facultad.

"Ante versiones periodísticas que indican que nuestra Facultad se encuentra tomada, las autoridades, los estudiantes, representados por el CECIM y los no docentes de esta casa de estudios informan y aclaran: en horas de la tarde un grupo de aproximadamente 300 personas ingresó a nuestra dependencia instalándose en los pasillos centrales de la Facultad. Se identifican como agrupaciones de izquierda y de la Cámpora. Es necesario destacar que en ningún momento esta actitud interrumpió la actividad académica, la cual fue garantizada por las autoridades de esta casa de estudios”, señala el comunicado.

Y advierte que "la medida tomada por este grupo de personas es inconsulta y no representa la opinión de la mayoría de docentes, alumnos y no docentes, por el contrario. Las autoridades estudiantiles elegidas legítimamente y por amplia mayoría hace poco tiempo, resolvieron hoy en asamblea continuar normalmente con las cursadas en las distintas carreras manteniendo el estado de alerta y movilización”.

"Las autoridades de la Facultad de Ciencias Médicas comunican a toda la comunidad médica que garantizarán en el día de hoy y días subsiguientes, el normal funcionamiento de nuestra casa de estudios y que no permitirán ningún tipo de incidente que afecte a nuestros profesores, alumnos y personal no docente, quienes entienden que la situación universitaria es de extrema gravedad. Pero esta actitud tomada por un grupo de personas no representativas de la conducción académica y estudiantil, no es el camino que la amplia mayoría de quienes formamos parte de la Facultad de Ciencias Médicas ha decidido transitar”, concluyó.