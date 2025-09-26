Comunicado de la Policía Federal por el hackeo de su cuenta: "Caso judicializado"

PFA

Durante la mañana de este viernes la cuenta en X de la Policía Federal Argentina (PFA) comenzó a realizar publicaciones en las que se promociona una criptomoneda con el nombre “$MIRA”. Junto al mensaje, se publicaron videos aludiendo a una supuesta colaboración entre la fuerza y “Mira Network”.

Uno de los posteos de promoción fue publicado a las 8.56 de este viernes y le siguieron varios más.

El primero de ellos estaba acompañado por un video y decía: "Policía Federal Argentina X Mira Network ¡Ya llegó el gran ebento airdrop de $MIRA! Únanse traders, stakers y poseedores de NFT Recompensas limitadas disponibles: ¡reclama ya!".