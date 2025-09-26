Comunicado de la Policía Federal por el hackeo de su cuenta: "Caso judicializado"
La fuerza emitió un parte en el que informó que fue víctima de un “ataque informático internacional”.
La Policía Federal Argentina sufrió este viernes un hackeo en su cuenta oficial de la red social X, la cual fue utilizada para promocionar una criptomoneda. A través de un comunicado, la fuerza de seguridad informó que el perfil ya fue recuperado y el caso se encuentra judicializado para sancionar a los responsables.
“La Policía Federal Argentina comunica que la cuenta oficial de esta institución en la red social X fue blanco de un ataque informático internacional, cuyo propósito fue manipular la identidad institucional y difundir mensajes indebidos”, expresaron en el escrito
Frente a esta situación, activaron inmediatamente los protocolos de ciberseguridad previstos para estos casos y luego de una ardua labor coordinada de las áreas técnicas especializadas, “se recuperó en forma rápida y total el control de la cuenta oficial”, confirmaron en la publicación realizada a las 12.26 de este viernes.
En el mismo comunicado informaron que “el caso ya fue judicializado y se están desplegando todas las medidas necesarias para identificar y sancionar a los responsables conforme a la ley”.
“La Policía Federal Argentina reafirma su compromiso con la seguridad de la información y la transparencia”, sostuvieron y aclararon: “Todas las comunicaciones emitidas desde este momento corresponden a la administración legítima de la institución y deben ser consideradas como oficiales”.
Durante la mañana de este viernes la cuenta en X de la Policía Federal Argentina (PFA) comenzó a realizar publicaciones en las que se promociona una criptomoneda con el nombre “$MIRA”. Junto al mensaje, se publicaron videos aludiendo a una supuesta colaboración entre la fuerza y “Mira Network”.
Uno de los posteos de promoción fue publicado a las 8.56 de este viernes y le siguieron varios más.
El primero de ellos estaba acompañado por un video y decía: "Policía Federal Argentina X Mira Network ¡Ya llegó el gran ebento airdrop de $MIRA! Únanse traders, stakers y poseedores de NFT Recompensas limitadas disponibles: ¡reclama ya!".
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario