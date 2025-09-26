Santa Fe: una adolescente fue secuestrada y explotada sexualmente por cinco años
La menor escapó junto a su bebé, que también habría sido sometido a actos violentos.
Una menor de 16 años denunció que estuvo secuestrada durante cinco años en una casa en la ciudad de Santa Fe, donde aseguró haber sido víctima de explotación sexual y violencia. La joven logró escapar junto a su bebé y pidió ayuda en la calle. La Policía de Investigaciones realizó una serie de allanamientos en distintas propiedades de la zona.
Hay tres personas detenidas, acusadas de privación ilegítima de la libertad, abuso sexual agravado y trata de personas. Según contó la víctima, ella convivía con su pareja, un joven de 19 años que la mantenía encerrada y la golpeaba, y con su suegra, que la obligaba a prostituirse.
Ella afirmó que su hijo sufría maltratos: dijo que lo quemaban con cigarrillos y espirales. Si bien en otras oportunidades había intentado escapar, siempre era atrapada por su captor.
El martes aprovechó un descuido del agresor y logró escapar. Una vecina, que estaba junto a su hermana esperando el colectivo, le dio asistencia y ambas la llevaron hasta su casa. Allí, llamaron a la policía y realizaron la denuncia. A partir de ese momento, se inició una investigación a cargo de la Policía de Investigaciones (PDI), en colaboración con el Grupo de Irrupción Táctica (GAT), y que derivó en varios allanamientos en "El Abasto".
En los operativos, los efectivos detuvieron a tres sospechosos y secuestraron armas de fuego, armas blancas, drogas y dispositivos electrónicos, que serán peritados como parte de la causa. Por otra parte, tanto la menor como su bebé quedaron bajo resguardo y contención de las autoridades.
El caso quedó bajo investigación de la Fiscalía de Violencia de Género, Familiar y Sexual, a cargo de la fiscal Vivian Galeano, que no descarta más detenciones.
