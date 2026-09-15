Condenaron en La Pampa al hombre que mató a Tomasito, un caballo de paseo para niños

Brañas confesó el delito y junto a su defensora oficial, Nydia Conde, pidieron el juicio abreviado, cosa con la que estuvieron de acuerdo tanto la parte damnificada como el fiscal del caso, Héctor López.

Durante el proceso legal se contemplaron no sólo la confesión formal de Brañas sino también los elementos secuestrados durante el allanamiento en su casa y las publicaciones en su perfil de Facebook, "Cache Brañas", así como también el testimonio de la dueña de Tomasito y el informe técnico de un veterinario.

Por eso esta semana la jueza de control de General Acha Laura Moscoso Mendieta homologó el acuerdo del juicio abreviado y condenó a Brañas a tres años de prisión en suspenso, además de tener que presentarse de manera mensual ante el Ente de Políticas Socializadoras.

El hombre también tiene prohibido pisar el stud "El remate" y acercarse al domicilio de la familia damnificada, con quien no puede siquiera contactarse, y deberá realizar la capacitación sobre Derecho Animal que dicta Instituto de Derecho Animal, que depende de la Asociación de Abogados de San Martín.

"La pena acordada se encuentra dentro de la escala penal prevista para este tipo de delitos, la que no puede ser incrementada por la suscripta", indicó la jueza Moscoso Mendieta.

El delito de abigeato contempla penas de dos a seis años de prisión, pero como Brañas no tenía antecedentes penales la jueza le impuso una condena en suspenso.