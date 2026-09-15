Condenaron en La Pampa al hombre que mató a Tomasito, un caballo de paseo para niños
El año pasado Ricardo Daniel Brañas ingresó al stud "El remate", en General Acha, La Pampa, y faenó al animal de 500 kilos. Fue a juicio abreviado.
La Justicia de La Pampa condenó esta semana a Ricardo Daniel Brañas por el delito de abigeato después de que quedara comprobado que mató y faenó a Tomasito, un caballo de 500 kilos que era utilizado por sus dueños para paseos infantiles.
El 28 de septiembre de 2025 Brañas, de 28 años, ingresó al stud "El remate", que funciona en el predio municipal de General Acha sobre la ruta nacional 152, y sacrificó a Tomasito, un caballo mestizo propiedad de la familia Quiroga que estaba valuado en unos $10 millones.
Brañas cercenó el cuerpo del animal y dejó en el stud la cabeza y las vísceras, entre otros restos. Se llevó el lomo, el vacío y los dos cuartos a la casa de un conocido y luego los trasladó a su propio domicilio.
Cuando la dueña del caballo se encontró con el sangriento escenario radicó la denuncia, informó el sitio La Arena, de La Pampa.
La justicia de La Pampa ordenó un allanamiento en la casa de Brañas en el que se secuestraron los cuchillos que habría utilizado para el delito, un par de medias y una mochila con manchas hemáticas. También se localizaron dos cortes de carne que habrían sido de animales como Tomasito, uno de los cuales ya estaba enterrado en el patio de la vivienda.
Brañas confesó el delito y junto a su defensora oficial, Nydia Conde, pidieron el juicio abreviado, cosa con la que estuvieron de acuerdo tanto la parte damnificada como el fiscal del caso, Héctor López.
Durante el proceso legal se contemplaron no sólo la confesión formal de Brañas sino también los elementos secuestrados durante el allanamiento en su casa y las publicaciones en su perfil de Facebook, "Cache Brañas", así como también el testimonio de la dueña de Tomasito y el informe técnico de un veterinario.
Por eso esta semana la jueza de control de General Acha Laura Moscoso Mendieta homologó el acuerdo del juicio abreviado y condenó a Brañas a tres años de prisión en suspenso, además de tener que presentarse de manera mensual ante el Ente de Políticas Socializadoras.
El hombre también tiene prohibido pisar el stud "El remate" y acercarse al domicilio de la familia damnificada, con quien no puede siquiera contactarse, y deberá realizar la capacitación sobre Derecho Animal que dicta Instituto de Derecho Animal, que depende de la Asociación de Abogados de San Martín.
"La pena acordada se encuentra dentro de la escala penal prevista para este tipo de delitos, la que no puede ser incrementada por la suscripta", indicó la jueza Moscoso Mendieta.
El delito de abigeato contempla penas de dos a seis años de prisión, pero como Brañas no tenía antecedentes penales la jueza le impuso una condena en suspenso.
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