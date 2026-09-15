Juicio por Loan: Laudelina Peña rechazó el careo con Maciel y volverá a declarar

Laudelina, complicada en la causa de Loan Danilo Peña

La versión de Maciel y el impacto en la causa

“No tengo ninguna duda de lo que pasó, y me remito a las pruebas contundentes. Esto es un atropellamiento, posterior levantamiento y ocultamiento de Loan”, sostuvo ante el tribunal. Maciel afirmó que no se trata de una mera suposición personal, sino de una conclusión a la que llegó tras revisar el material de la causa y reflexionar durante “tantas noches” en su celda.

Durante su exposición, el ex jefe policial encaró directamente a Laudelina, a quien acusó de haber mentido en distintas instancias de la investigación. También pidió perdón a la madre del niño y aseguró que, pese a estar detenido, sigue comprometido con la búsqueda de Loan y con el esclarecimiento del hecho.

Mientras tanto, la familia del menor y la comunidad de 9 de Julio siguen a la espera de respuestas concretas sobre el paradero del chico. El avance del debate oral y las próximas declaraciones testigos serán determinantes para que el tribunal pueda definir responsabilidades y acercarse a la verdad de uno de los casos más sensibles de los últimos tiempos en Corrientes.