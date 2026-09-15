Juicio por Loan: Laudelina Peña rechazó el careo con Maciel y volverá a declarar
La abogada de la tía del niño desaparecido en Corrientes optó por una nueva ampliación de indagatoria para cuestionar distintos puntos de la versión del exjefe policial.
En una nueva jornada del juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña, la tía del niño, Laudelina Peña, rechazó enfrentar cara a cara al ex comisario Walter Maciel en un careo solicitado por la defensa. Ambos se encuentran imputados por la presunta sustracción y ocultamiento del menor ocurrido en la localidad correntina de 9 de Julio, un caso que conmociona al país desde hace meses.
La audiencia se desarrolla en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, en la provincia de Corrientes, donde el tribunal avanza con las declaraciones testimoniales para intentar reconstruir las últimas horas en las que se vio con vida al pequeño Loan. Pese a la negativa de Laudelina, Maciel confirmó que continuará con su declaración iniciada en la audiencia anterior, en la que brindó detalles de su rol en la investigación inicial.
Para este miércoles 16 de septiembre, está prevista la comparecencia de los testigos Roberto Antonio Quiroz y Pablo Noseda, además de la reanudación del testimonio de Maciel. En tanto, se esperaba también la presencia de la periodista Paula Bernini y de la vecina Deisy Leonela Ávalos, pero según confirmaron fuentes judiciales, ambas citaciones fueron dejadas sin efecto sin que trascendieran públicamente los motivos.
La estrategia de la defensa y el rol de los testigos
El juicio se encamina a una etapa clave, con jornadas cargadas de testimonios que podrían reforzar o debilitar las distintas hipótesis sobre qué ocurrió con Loan. Para el jueves 17 de septiembre, el cronograma prevé las declaraciones de otros cinco testigos: Jorge Alfredo Delgado, Martín Antonio Robledo, Diego Axel Luque, José Manuel Ojeda y Brisa de los Ángeles Contreras. Sus aportes podrían arrojar nueva luz sobre el momento de la desaparición y las acciones posteriores de los acusados.
En la audiencia anterior, Maciel sorprendió al responsabilizar directamente a tres de los imputados: Carlos Pérez, María Victoria Caillava y la propia Laudelina Peña. Según su relato, el niño habría sido atropellado y luego retirado del lugar, para finalmente ser ocultado. El ex comisario insistió en que sus dichos se basan en las pruebas que obran en el expediente y en el análisis que realizó durante su detención.
La versión de Maciel y el impacto en la causa
“No tengo ninguna duda de lo que pasó, y me remito a las pruebas contundentes. Esto es un atropellamiento, posterior levantamiento y ocultamiento de Loan”, sostuvo ante el tribunal. Maciel afirmó que no se trata de una mera suposición personal, sino de una conclusión a la que llegó tras revisar el material de la causa y reflexionar durante “tantas noches” en su celda.
Durante su exposición, el ex jefe policial encaró directamente a Laudelina, a quien acusó de haber mentido en distintas instancias de la investigación. También pidió perdón a la madre del niño y aseguró que, pese a estar detenido, sigue comprometido con la búsqueda de Loan y con el esclarecimiento del hecho.
Mientras tanto, la familia del menor y la comunidad de 9 de Julio siguen a la espera de respuestas concretas sobre el paradero del chico. El avance del debate oral y las próximas declaraciones testigos serán determinantes para que el tribunal pueda definir responsabilidades y acercarse a la verdad de uno de los casos más sensibles de los últimos tiempos en Corrientes.
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