Condenaron a prisión perpetua al hermano de Ayrton Costa por un femicidio ocurrido en 2023
Carlos Costa, de 28 años, fue encontrado culpable por el femicidio de Agustina, de 21, a quien estranguló en la casa de su madre en Quilmes.
Carlos Costa, el hermano del defensor de Boca Ayrton Costa, fue condenado a prisión perpetua este viernes por el femicidio de una joven de 21 años llamada Agustina Aguilar, a quien estranguló cuando ambos estaban en la casa de su madre en Bernal.
Aunque la defensa de Costa había pedido su absolución esgrimiendo irregularidades en el proceso de la autopsia, pero los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 4 de Quilmes le dieron la razón al fiscal Claudio Pelayo y al abogado de la familia de la víctima, Juan Carlos Feustel, quienes habían pedido una pena de por vida.
"Salió perpetua con declaracióm de reincidencia. Fue lo que esperábamos", convino Feustel al diario Clarín. El abogado también señaló que "había solicitado la extracción de copia y el sorteo para seguir adelante por posibles delitos de falso testimonio, pero lo rechazaron".
"Se hizo justicia. Que se pudra en la cárcel, ahora va a tener que pagar", expresó por su parte Alejandro, tío de la víctima.
Durante el juicio, que se extendió entre el 8 y el 26 de septiembre, el tribunal dio por acreditado que el hermano de Ayrton Costa estranguló a Agustina Aguilar mientras ambos se encontraban en el piso de arriba de la casa de la madre de él, sobre la calle Sargento Cabral al 700, en Bernal.
El mayor de los Costa, de 28 años, llevaba apenas 10 días afuera de la cárcel tras cumplir una parte de su condena por robo, y estaba en libertad condicional con tobillera electrónica. Tenía prohibido volver a rodearse de sustancias como alcohol o drogas, pero eso fue lo que encontraron los investigadores policiales apenas ocurrió el femicidio.
Ayrton Costa declaró por videollamada en la primera audiencia del juicio y confirmó que él y su madre estaban en el piso de abajo del departamento de su hermano aquel 7 de octubre de 2023, cuando Agostina Aguilar colapsó en la casa y murió.
El abogado de Costa, Hernán Carluccio, quiso instalar que murió por una sobredosis, y que su defendido tenía marcas en el cuello y las manos no porque la víctima intentara defenderse, sino porque estaba fuera de sí.
En la autopsia se confirmó que la joven, que era madre de dos hijos, murió por asfixia mecánica, es decir, que fue víctima de un femicidio.
