Condenaron a prisión perpetua al hermano de Ayrton Costa por un femicidio ocurrido en 2023

Durante el juicio, que se extendió entre el 8 y el 26 de septiembre, el tribunal dio por acreditado que el hermano de Ayrton Costa estranguló a Agustina Aguilar mientras ambos se encontraban en el piso de arriba de la casa de la madre de él, sobre la calle Sargento Cabral al 700, en Bernal.

El mayor de los Costa, de 28 años, llevaba apenas 10 días afuera de la cárcel tras cumplir una parte de su condena por robo, y estaba en libertad condicional con tobillera electrónica. Tenía prohibido volver a rodearse de sustancias como alcohol o drogas, pero eso fue lo que encontraron los investigadores policiales apenas ocurrió el femicidio.

ayrton costa (1).jpg

Ayrton Costa declaró por videollamada en la primera audiencia del juicio y confirmó que él y su madre estaban en el piso de abajo del departamento de su hermano aquel 7 de octubre de 2023, cuando Agostina Aguilar colapsó en la casa y murió.

El abogado de Costa, Hernán Carluccio, quiso instalar que murió por una sobredosis, y que su defendido tenía marcas en el cuello y las manos no porque la víctima intentara defenderse, sino porque estaba fuera de sí.

En la autopsia se confirmó que la joven, que era madre de dos hijos, murió por asfixia mecánica, es decir, que fue víctima de un femicidio.