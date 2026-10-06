Condenaron a una mujer que explotaba a su hija de 12 años para fraccionar y vender droga en Córdoba

Las denuncias de los vecinos que destaparon el quiosco narco

La investigación empezó después de una serie de denuncias anónimas de vecinos, quienes alertaron a la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) sobre la actividad que se desarrollaba en la casa.

Los investigadores determinaron que allí funcionaba un punto de venta de drogas al menudeo y que la menor tenía una participación activa. De acuerdo con la causa, la nena podía atender a los compradores a cualquier hora y colaborar con el armado de las dosis.

El dato que generó mayor preocupación fue la cercanía del lugar con un jardín de infantes, en un contexto en el que la venta de cocaína y marihuana se había incorporado a la rutina familiar.

Los allanamientos se realizaron en febrero de 2024. Durante los procedimientos, los efectivos secuestraron numerosas dosis que ya estaban preparadas para ser comercializadas. La mujer quedó detenida, mientras que su hermano, tío de la nena, logró escapar.

El tío de la nena también fue detenido y condenado.

La indagatoria y el arrepentimiento de la madre

Al declarar ante la fiscalía, la mujer contó que tenía dos hijos y estaba separada, que la casa donde funcionaba el quiosco era de su padre jubilado y que cobraba la Asignación Universal por Hijo. Explicó que durante años intentó sobrevivir vendiendo comida, pero que el dinero no le alcanzaba, por lo que decidió vender droga.

En esa misma instancia, dentro del fuero de narcomenudeo, la acusada reconoció haber sido parte del microtráfico y admitió que usaba a su hija en la actividad. También relató haber sufrido violencia de género por parte de su expareja, a quien denunció y que, según dijo, se encuentra preso.

En la audiencia final, antes de conocer la sentencia, volvió a dirigirse al juez: “Estoy arrepentida. Mis hijos me necesitan, pido perdón”.

La causa no terminó con la condena de la mujer. El hermano de la acusada, identificado como D. E. P., de 47 años, deberá enfrentar ahora un juicio común.

El hombre no aceptó el juicio abreviado y, por eso, su situación será analizada en otro proceso. El fiscal anticipó que solicitará para él una pena más severa.

Mientras tanto, la identidad de la madre y del tío se mantiene en reserva para preservar a la menor.