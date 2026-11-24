En relación con el dengue a nivel nacional, el parte más reciente informó un total de 6 casos importados, mientras que otros 9 contagios sin antecedentes de viaje quedaron catalogados como probables y permanecen bajo estudio epidemiológico. Entre los importados, se consignó un caso correspondiente a una persona domiciliada en Santa Fe que había viajado a Perú, y otro de Santa Cruz con antecedente de traslado a Costa Rica.

Por su parte, respecto de la fiebre chikungunya, las autoridades indicaron que no hubo nuevas notificaciones y que continúa únicamente el caso confirmado en el departamento de Orán, en Salta, vinculado a un viaje previo a Bolivia.