Alerta por dengue en Córdoba: detectaron los dos primeros casos importados en medio de la amenaza de El Niño
De acuerdo con lo confirmado por el Ministerio de Salud, se trata de un hombre de 48 años y una mujer de 29 que viajaron a México y República Dominicana.
La provincia de Córdoba dio a conocer este lunes sus primeros dos casos positivos importados de dengue, lo que llevó al sistema de salud local a poner en marcha acciones de prevención en el territorio tras obtener las confirmaciones de laboratorio.
Según precisó Claudia Toledo, directora general de Planificación Estratégica del Ministerio de Salud provincial, los diagnósticos recayeron en un varón de 48 años y una mujer de 29. De acuerdo con los datos difundidos por la cartera sanitaria, ambos pacientes registraron antecedentes de viaje a México y República Dominicana, países donde el virus mantiene circulación activa.
Alerta por el dengue: foco en El Niño y la prevención en los hogares
Frente a estas confirmaciones, desde la administración provincial pusieron el acento en el avance del fenómeno de El Niño, un escenario climático que favorece la reproducción y presencia del mosquito vector.
Asimismo, las autoridades reiteraron que el eje central para frenar el avance de la enfermedad sigue pasando por el descacharrado y la prevención doméstica, evitando que se acumule agua en recipientes o espacios dentro de las viviendas.
Panorama nacional y situación de la chikungunya
En el plano país, el Gobierno nacional difundió en las últimas semanas un balance epidemiológico en el que señaló que la circulación de virus respiratorios atraviesa una curva en descenso luego de los picos invernales, ubicándose dentro de los parámetros habituales para esta época del año, según lo consignado en el Boletín Oficial.
En relación con el dengue a nivel nacional, el parte más reciente informó un total de 6 casos importados, mientras que otros 9 contagios sin antecedentes de viaje quedaron catalogados como probables y permanecen bajo estudio epidemiológico. Entre los importados, se consignó un caso correspondiente a una persona domiciliada en Santa Fe que había viajado a Perú, y otro de Santa Cruz con antecedente de traslado a Costa Rica.
Por su parte, respecto de la fiebre chikungunya, las autoridades indicaron que no hubo nuevas notificaciones y que continúa únicamente el caso confirmado en el departamento de Orán, en Salta, vinculado a un viaje previo a Bolivia.
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